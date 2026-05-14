Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
14. 5. 2026,
4.00

To so pravila elegance, za katerimi je stala Coco Chanel

Coco Chanel | Foto Guliverimage

Coco Chanel ni spremenila le mode, temveč tudi način razmišljanja o ženskosti, lepoti in samozavesti. Verjela je, da prava eleganca ni povezana s pretiravanjem, ampak s preprostostjo, osebnostjo in občutkom za lastni slog. Njena pravila so še danes aktualna, saj ne govorijo le o oblačilih, ampak tudi o odnosu do sebe in življenja. Razkrivamo jih v nadaljevanju tega članka.

Bodite drugačni

Chanel je verjela, da je individualnost največja moč ženske. Po njenem mnenju človek postane nepozaben šele takrat, ko si upa izstopati iz množice in slediti sebi, ne pa trendom. Prav zato je vedno spodbujala osebni slog in samozavest, ki ne potrebuje potrditve drugih.  

Manj je več

Ena izmed njenih največjih modnih revolucij je bila prav preprostost. Namesto težkih in neudobnih oblačil je ženskam ponudila udobje, čistost linij in brezčasno eleganco. Verjela je, da prava prefinjenost ne potrebuje pretiranih dodatkov ali kričečih kombinacij.  

Rdeča šminka je moč

Za Chanel rdeča šminka ni bila le lepotni izdelek, ampak simbol samozavesti in moči. Menila je, da lahko že ena sama poteza šminke spremeni držo, energijo in občutek, ki ga imate o sebi. Lepota je bila zanjo povezana predvsem z notranjim občutkom samozavesti.  

Poiščite svoj prepoznavni vonj

Chanel je ustvarila enega najbolj slavnih parfumov na svetu, ker je verjela, da mora imeti vsaka ženska svoj podpis. Vonj je zanjo pomenil neviden modni dodatek, ki ostane v spominu še dolgo po tem, ko oseba zapusti prostor.  

Nosite barve, v katerih zasijete

Čeprav je proslavila malo črno obleko, je Chanel pogosto poudarjala, da je najlepša barva tista, v kateri se človek počuti dobro. Moda po njenem ni univerzalno pravilo, ampak način, kako poudariti svojo osebnost in energijo.  

Lepota prihaja z življenjem

Chanel ni verjela v skrivanje staranja. Menila je, da obraz čez leta pokaže značaj, izkušnje in življenje, ki ga človek nosi v sebi. Lepota zanjo ni bila popolnost, ampak samozavest in način, kako človek nosi samega sebe.  

