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Avtor:
B. G.

Petek,
12. 6. 2026,
11.36

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
manikira trend poletje nohti

Petek, 12. 6. 2026, 11.36

12 minut

To poletje se na nohte vrača trend "babičine manikire"

Avtor:
B. G.

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nohti, manikura | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Lepotni svet tudi letos ne skopari z novimi trendi za nohte. Po priljubljeni "old money" manikiri, minimalistični japonski negi nohtov, "šifonastih" odtenkih in kovinskih zaključkih je v ospredje stopil še en nepričakovan trend, tako imenovana "babičina manikira".

Gre za videz, ki ga veliko ljudi povezuje z elegantnimi bisernimi laki za nohte, kakršne so desetletja uporabljale naše babice. Srebrnkasti, rahlo lesketajoči se odtenki z bisernim učinkom so bili nekoč stalnica na kozmetičnih policah, zdaj pa doživljajo veliko vrnitev in postajajo eden največjih trendov poletja 2026.

Biserna manikira iz devetdesetih let je znova v modi

Nostalgija po modnih lepotnih trendih iz preteklosti še naprej navdušuje modne navdušenke po vsem svetu. Biserne oziroma rahlo zamrznjene nohte so v devetdesetih letih pogosto nosile zvezdnice, kot sta Gwyneth Paltrow in Sarah Jessica Parker, danes pa trend oživljajo mlajše generacije.

Med najbolj znanimi zagovornicami tega videza sta tudi Hailey Bieber in Sabrina Carpenter, ki sta v zadnjih mesecih večkrat pokazali različice sijoče biserne manikire.

Strokovnjaki trend opisujejo kot svetlejšo, hladnejšo različico priljubljene "glazed donut" manikire, ki je v zadnjih letih prevladovala na družbenih omrežjih.

Zakaj bo "babičina manikira" postala hit poletja?

Eden glavnih razlogov za priljubljenost tega videza je njegova vsestranskost. Biserna manikira pristaja praktično vsem oblikam in dolžinam nohtov, hkrati pa deluje elegantno, sveže in prestižno.

Svetli odtenki z nežnim leskom ustvarijo urejen videz rok, primeren tako za vsakodnevne opravke kot za posebne dogodke. Poleg tega se trend odlično ujema z minimalistično estetiko, ki še naprej prevladuje v svetu mode in lepote.

Rezultat je manikira, ki deluje prefinjeno in brezčasno, hkrati pa dovolj izstopa, da pritegne poglede.

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