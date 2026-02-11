Naša nekdanja alpska smučarka Tina Maze je ena tistih oseb, pri katerih slog nikoli ne preglasi značaja, temveč ga le tiho dopolni. Prav zato so njene misli o modi toliko bolj zanimive. O osebnem slogu govori redko, tokrat pa je za Siol.net o tem spregovorila iskreno in brez olepševanja. Razkrila je, kako danes doživlja oblačenje, zakaj ji je notranje počutje pomembnejše od modnih pravil in kako se je povsem spontano ujela z enim največjih trendov letošnje pomladi .

Tina Maze pri izbiri oblačil ne izhaja iz natančnosti in discipline, ki jo povezujemo z vrhunskim športom, temveč predvsem iz sebe. "Pri oblačilih mi je ključno dobro počutje. Rada imam detajle, ki stajling popestrijo in ga naredijo malo drugačnega. Je pa vsekakor izziv to najti v poplavi, ki nam je vsem na razpolago," je povedala za Siol.net. Trenutno so ji še posebej blizu širši kroji, ki kljub sproščenosti ohranijo silhueto. "Zelo mi je všeč, ko so hlače malo bolj ohlapne, pa vseeno naredijo neko linijo. Ta slog mi je pisan na kožo, saj so moje noge še vedno precej mišičaste," je dodala in s tem jasno nakazala, da ji je pomembno, da se oblačila prilagajajo njej in ne obratno.

Zakaj brezčasnost vedno zmaga?

Brezčasnost ima zanjo prednost pred trenutnimi modnimi smernicami, še posebej ko gre za barve. "Zagotovo mi je bolj pomembna brezčasnost. Določene barve so mi blizu in po drugih sploh ne posegam. Črna je moja stalnica, a včasih je potrebna sprememba, zato posežem po temnomodri, ki mi je prav tako všeč," nam je zaupala.

Tina Maze v družbi Francesce Marsaglia in Daniele Merighetti. Foto: Osebni arhiv

Trendom sledi, a jih ne postavlja na prvo mesto

Čeprav trendi zanjo niso izhodišče, jim v določenih trenutkih vendarle nameni nekaj pozornosti. "Včasih jim namenim nekaj pozornosti, saj sem medijsko izpostavljena in se spodobi, da sem urejena. Poleg tega trendi včasih ponudijo tudi kakšen navdih." Prav ta zdrava distanca do trendov je razlog, da njen slog deluje naravno, premišljeno in nikoli pretirano.

Oblačila kot podpora notranji moči

Ko govori o samozavesti, Tina poudari, da oblačila sama po sebi nikoli niso dovolj. "Mislim, da je pika na i vedno notranje počutje," je povedala. Visoke pete vidi kot element, ki telesu da moč, ne le vizualne, temveč tudi fizično. "Pete te postavijo v drug položaj. Ne gre samo za to, da si videti bolje, ampak se telo fizično postavi drugače. Stanje na prstih je zahtevnejše in te ves čas sili v zbranost, kar ženski zagotovo doda moč," je razložila in poudarila, da je udobje pri tem ključnega pomena.

Kako poustvariti njen stajling v temnomodrih odtenkih?

Tina Maze je tokrat za dogodek v Milanu, ki je spremljal predstavitev prenosa zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026, izbrala stajling, ki združuje brezčasno eleganco in aktualne modne smernice. Temno moder suknjič in hlače s tankimi črtami delujejo usklajeno, elegantno in hkrati zelo nosljivo. Črte, ki so letošnjo pomlad eden ključnih trendov, v tem primeru niso vsiljive, temveč na minimalističen način poudarijo silhueto in dodajo dinamiko celotnemu videzu. Prav ta element jo je najbolj presenetil. "Na začetku sploh nisem mislila, da mi bo to pristajalo. Ko sem pomerila, sem bila res presenečena. Zanimivo pa je, da so črte zdaj tako v trendu, tega sploh nisem vedela, očitno se je vse skupaj zelo lepo izšlo," nam je v smehu povedala in s tem dodatno potrdila, da njen modni slog zares nastaja iz občutka.

Suknjič

Izbrala je suknjič v temnomodri barvi z minimalističnim detajlom tankih črt, ki celoten videz lepo popestrijo. Strukturiran kroj definira zgornji del telesa in poskrbi za urejeno silhueto, hkrati pa ohranja brezčasno eleganco. Gre za kos, ki brez težav prehaja iz dnevnih obveznosti v bolj formalne priložnosti in ostaja aktualen ne glede na sezono.

Bela srajca

Kombinacijo je uravnotežila s preprosto belo srajco, ki deluje kot nevtralna osnova celotnega stajlinga. Njena čistost in klasičnost omogočata, da vzorčasti kosi pridejo do izraza, obenem pa poskrbi, da videz ostaja svež, urejen in eleganten. Bela srajca je tisti kos, ki stajling poveže v celoto in mu doda lahkotnost.

Široke hlače

Široke hlače v ujemajočem se temnomodrem odtenku s črtami zaključijo stajling na sproščen, a premišljen način. Kroj lepo pade ob telesu, poudari silhueto in omogoča udobje, hkrati pa deluje samozavestno in moderno. Zaradi nevtralne barvne palete je hlače mogoče kombinirati na več načinov, tako za vsakdanje priložnosti kot tudi za bolj dodelane videze.

