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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
2. 8. 2026,
19.43

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

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Natisni članek

Natisni članek
lasje nega las parfumi parfum za lase

Nedelja, 2. 8. 2026, 19.43

1 ura, 27 minut

Ta lepotni izdelek za lase postaja pravi hit: ga že poznate?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Včasih so za svež in urejen videz potrebne le majhne lepotne skrivnosti, ki pa naredijo veliko razliko. Takšen učinek ima izdelek, o katerem se v zadnjem času vse več govori in ki počasi postaja nepogrešljiv del lepotnih rutin številnih žensk. Gre za preprost dodatek, ki poskrbi, da so lasje videti bolj urejeni in negovani. Čeprav se na prvi pogled zdi kot majhen lepotni trik, se za njegovo priljubljenostjo skriva več razlogov, zaradi katerih ga vse pogosteje opazimo tudi v ponudbi priljubljenih kozmetičnih znamk.

Parfumi za lase so nov trend, ki ga morate preizkusiti

Parfumi za lase so v zadnjem času postali eden najbolj priljubljenih lepotnih trendov. Uporabljajo jih številni ljubitelji nege las, saj poskrbijo, da lasje ves dan prijetno dišijo, hkrati pa ne obremenijo pričeske. Za razliko od klasičnih parfumov, ki so namenjeni koži, so formule prilagojene lasem in pogosto vsebujejo tudi negovalne sestavine. 

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Zakaj jih uporablja vse več ljudi?

Lasje zelo hitro vpijejo različne vonjave iz okolice, od dima in hrane do mestnega zraka, zato lahko že nekaj ur po umivanju izgubijo občutek svežine. Parfumi za lase so namenjeni prav temu, da lasem povrnejo prijeten vonj in občutek urejenosti. Poleg tega so številni izdelki oblikovani tako, da las ne izsušijo, ampak jim dodajo mehkobo, sijaj in bolj negovan videz.

nega las, mastni lasje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kakšen parfum za lase izbrati?

Pri izbiri je pomembno, da izberete izdelek, ki je namenjen posebej lasem, saj so takšne formule običajno nežnejše. Če imate tanke lase, so primernejši lahkotni parfumi, ki jih ne obtežijo, medtem ko lahko suhi ali poškodovani lasje bolje izkoristijo izdelke z dodatkom negovalnih sestavin, kot so olja, vitamini ali vlažilne učinkovine. Pri izbiri vonja pa se lahko ravnate podobno kot pri klasičnem parfumu. Sveže in citrusne note so odlične za vsak dan, medtem ko so toplejši vonji, kot so vanilja, cvetlice ali lesne note, priljubljeni za posebne priložnosti.

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Več kot samo prijeten vonj

Čeprav je njihova glavna naloga, da lasem podarijo čudovit vonj, imajo lahko parfumi za lase tudi druge pozitivne učinke. Nekateri pomagajo zmanjšati naelektrenost las, izboljšajo občutek mehkobe in dodajo lep sijaj. Izdelki z negovalnimi sestavinami lahko pomagajo zaščititi lase pred vsakodnevnimi vplivi okolja, kot so sonce, veter ali onesnažen zrak. Prav zato se ta trend ne uveljavlja zgolj kot modni dodatek, ampak kot preprost korak v rutini nege las.

olje, rožmarin, lasje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

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