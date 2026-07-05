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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
5. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
manikura nohti poletje modra barva

Nedelja, 5. 7. 2026, 4.00

6 ur, 32 minut

Ta barva nohtov poudari zagorelo polt in letos jo bomo videvali povsod

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
nohti | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Lani je izstopala masleno rumena manikira, ki smo jo videvali na vsakem koraku, letos pa se trendi obračajo v nekoliko bolj svežo in igrivo smer, saj v ospredje prihaja modra barva. Opazimo jo lahko praktično povsod, od modnih brvi do družbenih omrežij, svoj prostor pa je našla tudi v svetu manikire. Tokrat bo v ospredju predvsem svetlomodra različica, ki na čudovit način poudari poletno zagorelo polt in videzu doda pridih svežine.

Barva, ki je obnorela modni svet 

Modra barva je letos brez dvoma eden največjih modnih trendov. V različnih odtenkih jo videvamo na kopalkah, lahkotnih poletnih oblekah in celo na športnih oblačilih. Deluje elegantno, sveže in hkrati dovolj opazno, da pritegne veliko pogledov. Tudi zvezdnice jo pogosto vključujejo v svoje modne kombinacije in vedno znova dokazujejo, kako vsestranska je lahko.  

Modra manikira bo dopolnila vsak poletni videz 

Poletni trend se ni ustavil le pri oblačilih, ampak se je preslikal tudi na nohte. Tokrat ne govorimo o močnih temnih odtenkih, ampak o svetlejših različicah modre, ki delujejo nežno, sveže in izredno poletno. Svetlomodra manikira ustvarja občutek lahkotnosti ter spominja na jasno nebo in morsko obalo. Poleg tega lepo poudari zagorelo kožo, kar je v poletnih mesecih vedno zaželeno. 

Kakšno obliko in dolžino izbrati? 

Modra barva se odlično poda različnim oblikam in dolžinam nohtov. Na kratkih in naravnih nohtih deluje minimalistično in elegantno, medtem ko na daljših nohtih ustvari nekoliko bolj drzen videz. Lepo se poda k ovalni obliki, priljubljeni mandljevi obliki ali klasičnim ravnim nohtom. Če pa želite bolj igriv videz, lahko izberete tudi francosko manikiro z modrimi konicami ali poletne vzorce, ki bodo še dodatno popestrili celoten videz. 

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