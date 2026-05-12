Lepotni mogotec, soustanovitelj priljubljene kozmetične znamke e.l.f. Cosmetics, se je po letih velikega uspeha v svetu lepote odločil popolnoma spremeniti svoje življenje in postati katoliški duhovnik.

Scott-Vincent Borba, 52-letni multimilijonar in soustanovitelj priljubljene kozmetične znamke e.l.f. Cosmetics, se pripravlja na posvečenje v katoliškega duhovnika, ki bo potekalo 23. maja v njegovem domačem mestu Visalia v Kaliforniji.

Borba je javnosti postal znan kot eden od ustanoviteljev znamke e.l.f. Cosmetics, ki je s cenovno dostopnimi in etično izdelanimi ličili osvojila svetovni trg. Podjetje, katerega ime pomeni Eyes Lips Face (oči, ustnice in obraz, op. p.), je ustanovil leta 2004 skupaj z Alanom in Josephom Shamahom. Že do leta 2014 je podjetje ustvarilo več kot sto milijonov dolarjev prihodkov.

Luksuz ga je oddaljil od vere

Kljub uspehu in bogastvu Borba priznava, da ga življenje v svetu Hollywooda ni osrečevalo. V preteklosti je odkrito govoril o tem, kako ga je luksuzen življenjski slog zasvojil ter postopoma oddaljil od vere in notranjega miru.

"Živel sem samo zase. Bil sem pravi simbol razkošja," je povedal v intervjuju za ameriške medije ter dodal, da je v nekem trenutku začutil popolno praznino in izgubo veselja, čeprav je imel vse, kar si je nekoč želel.

Prelomnica je prišla v njegovih štiridesetih letih, ko se je znova obrnil k veri. Kot pravi, je doživel močno duhovno izkušnjo, zaradi katere je začutil, da mora svoje življenje posvetiti Bogu.

Bogastvo zamenjal za skromno življenje

Po duhovnem prebujenju se je odločil, da se odpove večini svojega premoženja ter se posveti dobrodelnosti in služenju ljudem. Danes živi kot diakon in semeniščnik v semenišču St. Patrick’s Seminary v Menlo Parku.

Njegovo življenje je zdaj povsem drugačno od nekdanjega blišča. Živi v majhni sobi z le nekaj osebnimi stvarmi in pravi, da je srečnejši kot kadarkoli prej. "Ko sem svoje življenje usmeril k Bogu, se je vrnilo veselje," je dejal.

Dodal je, da je klic k duhovništvu čutil že kot otrok, vendar ga je dolga leta potiskal na stran zaradi poslovne kariere. Šele pozneje se je odločil slediti poti, za katero je že vse življenje čutil, da je prava.