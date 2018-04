Skrivnost napete in gladke kože

Vas moti podbradek? Če razmišljate o kirurškem posegu in dragih kremah, se pozanimajte o odkritju, ki učinkovito napne kožo in vratne mišice.

Oglasno sporočilo

Pečat časa

Leta naredijo svoje, koža se že po 20. letu začne povešati. Nezdrav način življenja je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na nastanek podbradka. Ta pojav je strah in trepet vsake ženske, čeprav tudi moški niso izvzeti.

Čas je, da spoznate, da ni treba, da se zaradi gub, povešene kože in drugih znakov na koži počutite nesrečno. S pomočjo napredne tehnologije se je gub in podbradka mogoče znebiti na popolnoma naraven in preprost način. Odstranitev podbradka ni zapletena stvar. Z novim odkritjem se lahko znova počutite mladi in z napeto kožo.

Kako pravzaprav nastane podbradek?

Za nastanek podbradka niso kriva samo leta. Krivi so tudi kilogrami. Odvečna maščoba je najpogosteje vidna na obrazu. Slaba prehrana je eden od glavnih razlogov za nastanek podbradka, še posebej če jeste nezdravo hrano, bogato z ogljikovimi hidrati. Druga težava je pretirano uživanje alkohola. Ljudje, ki redno pijejo, imajo zabuhle ličnice, ker se voda nabira na obrazu in vratu. Tudi ko izgubijo odvečno težo in začnejo zdravo živeti, se presežek kože težko umakne sam od sebe.

Pametni telefoni so še en dejavnik, ki vpliva na nastanek tako imenovane dvojne brade. Nenehno gledanje navzdol skrajša mišice na vratu in potegne čeljust navzdol, zaradi česar koža postane mlahava in se povesi.

Nekateri so zato prepuščeni estetski kirurgiji, ki pa si je mnogi ne morejo privoščiti. Tisti, ki nimajo dovolj denarja za drago zdravljenje, poskušajo priti do drugih ugodnejših rešitev.

Zakaj druge metode niso vedno 100-odstotno učinkovite?

Estetski postopki in številne drage kreme za napetost kože so le nekateri od načinov, s katerimi se ljudje poskušajo znebiti neprijetnega podbradka in gub na vratu. Za vidne rezultate je treba nameniti veliko časa in denarja.

O operativnih posegih še vedno potekajo razprave. Znano je, da so ti zelo dragi in namenjeni samo določenemu družbenemu razredu. Lahko si jih privoščijo samo tisti z globokim žepom filmskih zvezd in poslovnežev. Običajni ljudje morajo navadno varčevati dolgo časa, če želijo zbrati dovolj denarja za enega od številnih estetskih posegov. Čeprav se je njihova cena v zadnjem času znatno znižala, so tovrstni posegi za mnoge še vedno nedosegljivi.

Pred leti smo lahko opazili različne napake, ki so se zgodile med takimi posegi. Koža se deformira in videti je grozno, kar je vzbudilo kar nekaj dvoma o njihovi učinkovitosti.

Po drugi strani drage kreme zagotavljajo le navidezen učinek. Dajo občutek napetosti, podbradek pa je še vedno tu.

Čudežno odkritje odstrani maščobne blazinice z vratu

Ne dovolite, da vam to, da si ne morete privoščiti kirurškega posega, ali pomanjkanje časa in denarja za kreme vzame pogum. Obstaja rešitev! Je tukaj in čaka na vas - rešitev, ki vas bo pomladila in polepšala. Vaša koža bo videti odlično, ne bo vam treba iti pod nož ter tvegati svojega zdravja in videza z obiskom pri nepreverjenem strokovnjaku. Zahvaljujoč tej rešitvi boste lahko definirali linije obraza.

Gre za aparat za masažo Neck Slim, ki napne kožo in mišice na vratu. S svojim učinkom preprosto ustavi proces staranja ter daje mladosten in bolj napet videz.

Kaj je Neck Slim in kakšna je njegova skrivnost?

Neck Slim je specializiran masažni aparat, namenjen toniranju kože in mišic na vratu. Vsebuje tri vzmeti - rdečo, zeleno in vijoličasto. S pomočjo teh vzmeti se nastavi moč oziroma moč upora. Rdeča vzmet ima najmanjši upor, zelena srednji, vijoličasat pa predstavlja visok upor.

Sami si izberete vzmet in upor, ki ga želite. Izberite tisto možnost, ki vam pri ponovni uporabi ne bo povzročila nelagodja. Začnite z najmanjšim uporom, sčasoma pa upor povečajte, da boste dosegli boljše rezultate.

Skrivnost učinkovitosti aparata Neck Slim je v progresivnem uporu, ki se uporablja za napenjanje in ojačitev mišic. Na ta način gube izginejo, nakopičene maščobne blazinice na podbradku in obrazu pa se topijo.

Želite imeti definirano čeljust in napete vratne mišice?

S pomočjo Neck Slima se boste hitro in preprosto znebili podbradka. To je najlažji način, da si zagotovite napet in mladosten videz. Izkušnje zadovoljnih uporabnikov pravijo, da za to potrebujete samo dve minuti na dan.

Za napet vrat morate Neck Slim uporabljati vsak dan. To storite tako, da na zgornji del prsnega koša postavite bazo Neck Slima, drugi konec pa pod brado. S pomočjo ene roke lahko podprete bazo na prsih. Glavo počasi potisnite navzdol in jo v tem položaju zadržite dve sekundi. Zatem glavo vrnite v prvotni položaj. Če želite učvrstiti čeljust in brado, ponovite postopek, le da tokrat glave ne potisnete navzdol, ampak počasi odprete usta oziroma čeljust, kolikor je mogoče. Usta pustite odprta dve sekundi, nato jih zaprite.

Za lep profil brez podbradka je treba vaje izvajati trikrat na dan, in sicer po deset ponovitev. Tako boste občutili, da postaja vaša koža na bradi vse bolj napeta. Mastne blazinice bodo počasi izginile, vaša koža pa bo napeta in pomlajena. Podbradek bo izginil, vi pa boste na vsaki fotografiji videti popolno.