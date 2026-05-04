Skoraj polovica ljudi bi se zaradi lepotnih rutin zadolžila

Čeprav potrošniki vse pogosteje zategujejo pas in varčujejo na številnih področjih življenja, so navade na področju lepote in wellnessa očitna izjema. Nova raziskava razkriva presenetljiv podatek: za mnoge izguba zaposlitve ne bi pomenila konca skrbi za videz in dobro počutje, temveč bi bili zaradi tega pripravljeni celo na dodatno zadolževanje.

Raziskava platforme Zenoti iz marca razkriva, da bi se kar 46 odstotkov odraslih Američanov zadolžilo, da bi ohranili svoje lepotne in wellness rutine, tudi v primeru izgube zaposlitve, poroča britanski The Independent. To pomeni, da bi mnogi raje posegli po kreditnih karticah, kot pa se odpovedali skrbi za telo in dobro počutje.

Ob tem so anketiranci pripravljeni žrtvovati druge dele življenja: manj druženja, odložene počitnice ter manj denarja za varčevanje ali odplačevanje dolgov. Lepota in dobro počutje očitno ostajata visoko na lestvici prioritet.

Stres in spremembe povečujejo porabo za nego

Raziskava kaže tudi, da lahko brezposelnost ali povečan stres porabo za skrb zase celo okrepita. Tretjina vprašanih je priznala, da so zaradi stresa na delovnem mestu ali izgorelosti svoje lepotne in wellness rutine še okrepili.

Med najpogostejšimi razlogi za večjo porabo so osamljenost, finančni pritiski in velike življenjske spremembe, okoliščine, ki pogosto spremljajo izgubo službe. Kljub temu pa obstaja meja: 45 odstotkov ljudi bi v takšnih razmerah vsaj zmanjšalo pogostost obiskov lepotnih storitev.

Varčevanje na drugih področjih

Medtem ko se mnogi ne želijo odpovedati negi, so pri drugih izdatkih precej bolj pripravljeni varčevati. Zabava je ena prvih žrtev: približno 40 odstotkov Američanov je v zadnjih treh mesecih odpovedalo vsaj eno naročnino na pretočne storitve. Povprečno gospodinjstvo za takšne storitve sicer porabi okoli 69 dolarjev (približno 59 evrov) na mesec.

Podobno velja za obiskovanje restavracij. Kar 61 odstotkov odraslih je v zadnjem letu zmanjšalo izdatke za prehranjevanje zunaj. Več kot polovica pa varčuje tudi pri oblačilih in obutvi, kar kaže, da se potrošniki najpogosteje odpovedujejo prav "nenujnim" užitkom.

Takšno vedenje odraža širšo negotovost glede osebnih financ v času rastoče inflacije in visokih življenjskih stroškov. Več kot polovica ljudi ocenjuje, da se njihov finančni položaj slabša – celo več kot v obdobju velike recesije leta 2008.

Kljub vse večjim finančnim pritiskom pa ostaja jasno, da za mnoge skrb zase ni zgolj razkošje, temveč nuja, ki se ji niso pripravljeni odpovedati.

