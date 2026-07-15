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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
15. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 53 minut

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Natisni članek

Natisni članek
obleka Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... poletje princesa Catherine

Sreda, 15. 7. 2026, 4.00

5 ur, 53 minut

Oblecite se kot ...

Princesa Catherine pokazala, kako tudi v vročih dneh biti elegantna

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kate Middleton | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Princesa Catherine je pred kratkim obiskala dobrodelni pokal DMMI Royal Charity Polo in z elegantno modno izbiro znova dokazala, da ostaja ena največjih modnih ikon kraljeve družine. Njen videz je združeval klasično eleganco, prefinjene detajle in brezčasen slog, ki ga lahko brez težav v svojo garderobo vključite tudi vi. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz.

Kate Middleton | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Dolga obleka s karo vzorcem 

Princesa Catherine je izbrala dolgo črno-belo obleko s karo vzorcem, ki je delovala hkrati elegantno in sproščeno. Klasičen vzorec je poskrbel za brezčasen videz, medtem ko je lahkoten kroj ustvaril občutek prefinjenosti in udobja. Takšna obleka je odlična izbira za poletne prireditve, vrtne zabave ali posebne priložnosti, saj združuje ženstvenost in praktičnost. 

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Čevlji s peto 

K obleki je kombinirala zaprte čevlje s peto v kožni barvi. Nevtralen odtenek je lepo dopolnil celoten videz in podaljšal silhueto. Takšna obutev je vsestranska izbira, saj se odlično poda tako k vzorčastim kot enobarvnim oblekam ter poskrbi za eleganten zaključek stajlinga. 

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Sončna očala 

Za zaščito pred soncem so poskrbela sončna očala, ki so videzu dodala skrivnosten pridih. Klasična oblika in nevtralna barva okvirjev sta se lepo ujemala s preostalo modno kombinacijo ter ustvarila uravnotežen, brezčasen videz. Sončna očala so poleg praktične funkcije tudi modni dodatek, ki lahko vsak stajling povzdigne na višjo raven. 

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