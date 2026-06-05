Potrjeno: nova oblačila lahko izboljšajo duševno zdravje

Če ste kdaj oblekli oblačilo, v katerem ste se počutili odlično, ima ta občutek tudi širši pomen. Nova raziskava namreč kaže, da zadovoljstvo z oblačili vpliva na samozavest, optimizem in kakovost življenja, poleg tega pa so ženske, ki so zadovoljne s svojo garderobo in oblačili, praviloma srečnejše, bolj optimistične glede prihodnosti in imajo boljše splošno počutje.

V študiji, ki je zajela 252 žensk, starih med 38 in 67 let, so raziskovalci ugotovili, da zadovoljstvo z oblačili ni povezano zgolj z videzom, temveč ima pomemben vpliv tudi na duševno zdravje, samozavest in družabno življenje.

Vodja raziskave pojasnjuje, da se je raziskava začela zaradi pogostih pritožb žensk srednjih let, ki so imele občutek, da jim oblačila ne pristajajo več tako kot nekoč ali da težko najdejo modne kose, primerne svoji starosti.

Rezultati so pokazali, da so bile ženske, ki so lažje našle oblačila, ki so jim ustrezala po kroju in slogu, bistveno bolj zadovoljne s svojim življenjem. Poleg tega so pogosteje poročale o optimizmu glede prihodnosti in manj pogosto so občutile tesnobo zaradi staranja.

Po mnenju raziskovalcev oblačila niso zgolj estetska izbira, temveč predstavljajo način izražanja identitete, pripadnosti in samozavesti, kar pomembno vpliva na vsakodnevno počutje.

Foto: Guliverimage

Srednja leta prinašajo številne izzive za samopodobo

Psihologi opozarjajo, da so srednja leta za mnoge ženske občutljivo življenjsko obdobje. Telo se spreminja zaradi hormonskih sprememb, perimenopavze, morebitnih preteklih nosečnosti in počasnejšega metabolizma. Hkrati imajo številne ženske manj časa za telesno aktivnost in skrb zase.

Prav zaradi teh sprememb lahko postane nakupovanje oblačil precej bolj stresno kot v mlajših letih. Ko ženske ne najdejo oblačil, v katerih se počutijo dobro, se lahko zmanjšata njihova samozavest in zadovoljstvo z lastnim videzom.

Strokovnjaki poudarjajo, da dobro izbrana oblačila niso povezana z velikostjo ali obliko telesa, ampak je pomembno predvsem, da se posameznica v njih počuti udobno, samozavestno in skladno s svojo osebnostjo.

Nezadovoljstvo z garderobo lahko vodi tudi v osamljenost

Ena najbolj zanimivih ugotovitev raziskave je bila povezana z družabnim življenjem. Ženske, ki niso bile zadovoljne z modnimi možnostmi ali niso našle oblačil, ki bi jim ustrezala, so pogosteje odpovedovale druženja, službene dogodke in srečanja s prijatelji.

Raziskovalci opozarjajo, da lahko takšno umikanje iz družbenega življenja dolgoročno negativno vpliva na duševno in telesno zdravje. Osamljenost in socialna izolacija sta namreč povezani z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, možgansko kap, sladkorno bolezen tipa 2 ter celo demenco.

Po mnenju strokovnjakov so družbeni stiki eden ključnih dejavnikov za dobro počutje in kakovostno staranje, zato je pomembno odstraniti tudi navidezno majhne ovire, ki ljudi odvračajo od druženja.

Foto: Guliverimage

Garderobna osvežitev je lahko naložba vase

Raziskava prinaša tudi pomembno sporočilo: skrb za svoj videz ni znak površinskosti. Psihologi poudarjajo, da je povsem normalno in zdravo, da si posameznik želi oblačil, v katerih se počuti dobro.

Če vam finančne možnosti to dopuščajo, zato strokovnjaki priporočajo občasno osvežitev garderobe, pri čemer ni nujno, da gre za popolno prenovo omare. Včasih lahko že en kakovosten kos oblačila ali nove kavbojke pomembno vplivajo na samozavest in vsakodnevno počutje.

Ključno sporočilo raziskave je, da moda ni le vprašanje videza, saj nam oblačila pomagajo izraziti identiteto, krepijo občutek pripadnosti in samozavesti ter olajšajo povezovanje z drugimi ljudmi. Prav zato je lahko dobro izbrana garderoba presenetljivo pomemben del skrbi za duševno zdravje in splošno dobro počutje.