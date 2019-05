Popolna postava za plažo v rekordnem času: do 32 kilogramov v enem mesecu s slovensko formulo

Oglasno sporočilo

Predstavljajte si svoje naslednje počitnice. Vaša postava je v najboljši "formi" vašega življenje in svoje telo razkazujete bolj samozavestno kot kadarkoli prej v življenju. Predstavljajte si, da ob pogledu v ogledalo ne opazite težavnih mest, ampak samo čvrsto in lepo oblikovano postavo. Predstavljajte si, da oblečete svoja najljubša oblačila brez truda.

Za tiste izmed nas, ki nismo bili blagoslovljeni s prirojeno suho, privlačno postavo supermodela, je bila pot do zapeljivega telesa včasih težavna in naporna. Če se vaš dopust že bliža, vaše telo pa še ni pripravljeno na poletje, ste za predpoletno hujšanje z vadbami in dietami že prepozni. Tako kot smo bili mi. Odkrili pa smo metodo, s katero je že na tisoče Slovencev pridobilo svojo sanjsko postavo – vključno z našo ekipo!

Vsi si želimo telo, na katero bi bili ponosni. Še posebej zdaj, ko je poletje tako blizu, zato smo se, ko je naša sodelavka Marija izgubljala kilograme iz dneva v dan, vsi spraševali, kaj je njena skrivnost.

Potrebnega je bilo nekaj prepričevanja, nato pa nam je povedala za slovenski izumu dr. Mačka in njegovo omejeno ponudbo. Izdelek je namreč najprej ponudil v omejeni količini Slovencem, preden ga začne prodajati na svetovnem trgu in se bodo cene dvigne. Bili smo skeptični, čeprav smo rezultate videli na lastne oči. Po nekaj raziskovanja in poizvedovanja pa smo se odločili preizkusiti ta naravni izdelek.

V manj kot enem tednu smo začeli opažati dramatične spremembe. Pasovi in trebuhi sodelavcev so se vidno zmanjševali iz tedna v teden. Vzdušje je bilo opazno pozitivnejše, saj smo vsi postajali samozavestnejši. V prvem tednu so nekateri izgubili tudi do sedem kilogramov maščobe!

Vse to brez stradanja, napornih vadbenih programov ali spreminjanja življenjskega sloga. Navdušeni nad rezultati smo organizirali svoj manjši zasebni "službeni" izlet na plažo in praznovali. (Na fotografiji spodaj je Marija čisto na desni.)

Formula za izgubo teže, ki podira rekorde, prihaja iz Slovenije

Po izgubi mame, ki se je vse življenje borila z odvečnimi kilogrami, in po opazovanju žene, ki je iz leta v leto izgubljala samozavest, je Bruno Maček (eden najbolj cenjenih strokovnjakov za molekularno biologijo) posvetil svoje življenje iskanju rešitve za odvečne kilograme, ki pestijo številne. Mnogi so v začaranem krogu novih diet in vadbenih nasvetov izgubili upanje, da bodo spet (ali končno) imeli postavo, ki si jo želijo. Štiri leta raziskav in eksperimentov so minila, preden je leta 2018 končno razkril svojo 100-odstotno naravno formulo, ki je njemu, ženi in na tisoče Slovencem že pomagala pri hitri izgubi odvečnih kilogramov. Še bolj pomembno kot to pa je, da so svojo novo postavo tudi uspešno obdržali.

Prva skrb dr. Mačka je bila varnost sestavin za vse starostne skupine. Odločil se je, da bodo temelj njegove formule za topljenje maščobe prav naravne sestavine, zato ta ne vsebuje nobenih kemikalij. Preden jo je preizkusila njegova žena, jo je preizkusil sam. Ko je bil zadovoljen z rezultati, jo je poslal na klinična testiranja v nekaj izmed najboljših inštitutov v Evropi in Združenih državah Amerike in jo poimenoval RE-Lite PLUS.

Po mesecih raziskav, ki so vključevale tudi raziskavo v raziskovalnem inštitutu v Chicagu, so vsi testi potrdili učinkovitost. In ne samo to, učinki so bili vidni pri več kot 98 odstotkih uporabnikov.

Zahvaljujoč delovanju dvostopenjske formule so tudi ljudje z dolgotrajnimi težavami z odvečnimi kilogrami (ne glede na razlog) v povprečju izgubili kar 19 kilogramov v prvem mesecu. Vse to zahvaljujoč mehanizmu, ki telesu omogoča, da deluje kar se da učinkovito in zaustavlja procese v telesu, ki nam onemogočajo hitro izgubo maščobe.

Preprosto rečeno je skrivnost uspešnega preoblikovanja telesa izogibanje norim trendovskim dietam in intenzivnim vadbam. Namesto tega, da svoje telo spravite v šok, zaradi katerega upočasni metabolizem, ga s formulo, ki že podira rekorde, sprostite in mu dovolite topljenje maščobe. Ko to dosežete, je izguba kilogramov preprosta.

Kako je lahko izguba 32 kilogramov v enem mesecu zdrava?

Dr. Maček je napol v šali in napol zares povedal, da je edina težava, ki jo lahko imate, prevelika izguba kilogramov. Takoj nam je zagotovil, da lahko RE-Lite PLUS (https://reliteplus.com/3/?src=si&ad=v2) prenehate uporabljati v kateremkoli trenutku. Takrat, ko ste s svojo postavo zadovoljni in vam vaša najljubša oblačila niso več pretesna. To lahko storite brez skrbi, da bi težo pridobili nazaj.

Kljub temu pa smo dobili številna vprašanja bralcev, ki so nas spraševali, kako je lahko tako velika izguba kilogramov v tako kratkem času zdrava. Odgovor je preprost: ker ne stradate, vašemu telesu ne primanjkuje pomembnih hranil. Samo porabi jih na bolj učinkovit način! Pri hitrem hujšanju s klasičnimi hitrimi dietami (stradanjem) namreč ravno pomanjkanje hranil povzroči, da telo pade v šok in upočasni metabolizem.

RE-Lite Plus je za vas primeren v naslednjih primerih:

Če želite iti to poletje na plažo v kopalkah in ste pripravljeni, da bodo številni z navdušenjem opazovali vašo postavo. Če želite izgubiti kilograme in nehati kupovati oblačila, ki skrijejo vaš trebuh – in to storiti zdravo. Če želite preprosto uživati v hrani brez neprestanega štetja kalorij in branja deklaracij. Ni se več treba počutiti slabo samo zato, ker ne stradate, da bi imeli popolno postavo. Če želite obdržati svojo novo postavo tudi po koncu poletja in čez vso zimo. In še leta za tem.

Poletje je skoraj tu. Namesto neskončnega brskanja po profilih ljudi na Facebooku in Instagramu, ki so že izgubili kilograme, je čas, da poskrbite za svojo popolno postavo.

RE-Lite Plus je več kot 14 tisoč Slovencem pomagal izgubiti odvečno maščobo brez stresa, ki ga telesu povzročajo ekstremne diete in stradanje.

Vprašali smo nekaj bralcev o njihovi izkušnji z RE-Lite Plus. Tukaj je nekaj njihovih odzivov:

"Nikoli mi ni uspelo izgubiti kilograma, ki ga ne bi pridobila nazaj. Izgubila sem samo upanje, toda tokrat mi je uspelo. Imam osem kilogramov manj v 14 dneh in počutim se bolje kot kadarkoli. Odličen izdelek!" Florjana Mihelič, Maribor

"Če bi to imela takrat, ko sem bila mlajša, bi precej več časa preživela na počitnicah ter precej manj v fitnesu in na vodenih vadbah. Že samo načrtovanje obrokov mi je vzelo ogromno časa. Na srečo nikoli ni prepozno." Violeta Ambros, Ljubljana

"Nikoli se nisem pogledala v ogledalo in si mislila, da sem debela. Želela sem samo bolj čvrsto in lepše oblikovano telo. Želela sem biti videti kar se da dobro pred poletjem. RE-Lite Plus mi je to omogočil. Hvala!" Marija Notar, Koper

"Sem dolgoletna podpornica dela dr. Mačka v molekularni biologiji. Ko sem slišala za ta izdelek, sem ga takoj naročila. En mesec kasneje sem po več letih končno imela telo za na plažo, kakršno sem si vedno želela. Moja nova postava je najbolje unovčen denar v mojem življenju, sploh dokler je v omejeni ponudbi za to ceno na voljo v Sloveniji." Julija Kranjec, Piran

Zaradi številnih dokazov, ki podpirajo uspeh tega izdelka, smo se odločili, da ga podpremo tudi mi.

Številni ljudje v Sloveniji so ga uspešno uporabili in izgubili odvečno težo. Kljub ponaredkom, ki se pojavljajo na trgu, pa je originalni izdelek, ki je na voljo na uradni strani spodaj, še vedno daleč najbolj priljubljen. Dr. Maček je dosegel nemogoče!

V dogovoru z dr. Mačkom smo za naše bralce pripravili posebno ponudbo, ki je na voljo na spodaj navedeni povezavi. Obstajajo tudi drugi načini za izgubo teže. Večina od vas zahteva stradanje, trpljenje ali preprosto niso učinkoviti. Če želite še pred poletjem pridobiti popolno postavo z izdelkom, ki ima garancijo, kliknite na spodnjo povezavo in izkoristite časovno omejeno ponudbo! Če še vedno dvomite o uspešnosti te diete, jo preprosto morate preizkusiti sami in se prepričati na lastne oči. Izgubiti ne morete ničesar. Tudi mi smo imeli dvome, a so se vsi hitro razblinili. Po končani raziskavi smo zares zadovoljni, da so ljudje uspešni s to dieto. POSEBNA PONUDBA: Bralci lahko RE-Lite PLUS naročite v časovno omejeni akcijski ponudbi (samo še tri dni)! Naročite ga lahko na: klikni in naroči svoj RE-Lite PLUS! Pozor: zaradi velikega medijskega zanimanja in povpraševanja so zaloge omejene. Pohitite z naročilom! V časovno omejeni ponudbi je RE-Lite Plus za naše bralce na voljo s kar 57-odstotnim popustom.

Naročnik oglasnega sporočila je Ardoria.