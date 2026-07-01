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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
1. 7. 2026,
18.29

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... moda poletje Chloe Rose Litras

Sreda, 1. 7. 2026, 18.29

6 minut

Oblecite se kot ...

Poletni videz Chloe Rose Litras z jadrnice, ki ga boste želeli posnemati

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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moda | Foto Instagram

Foto: Instagram

Chloe Rose Litras je modna vplivnica, ki jo spremlja več kot pol milijona ljudi. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu delila stajling z jadrnice, s katero so se ustavili tudi v enem izmed najprestižnejših poletnih krajev, v Saint Tropezu. Izbrala je videz, ki deluje sproščeno, a hkrati izjemno elegantno. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Krilo v beli barvi 

Belo krilo je eden tistih kosov, ki poleti nikoli ne razočara, saj deluje sveže, lahkotno in brezčasno. Izberete lahko daljši model, ki se lepo giblje med hojo, ali nekoliko krajšo različico za bolj sproščen videz. Bela barva hkrati poudari zagorelo polt in ustvari občutek elegance. 

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Črna majica 

Črna majica poskrbi za kontrast in celoten videz naredi bolj uravnotežen. Gre za klasičen kos, ki ga skoraj zagotovo že imate v svoji garderobi. Najlepše deluje preprost kroj brez izrazitih potiskov ali dodatkov, saj ravno minimalističen pristop ustvarja občutek luksuza. 

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Pulover s črtami, ki popestri videz 

Črtast pulover je kos, ki ga povezujemo z morskim slogom in poletnimi dnevi ob obali. Lahko ga preprosto položite čez ramena ali ga sproščeno zavežete okoli pasu. Poleg tega, da videzu doda zanimiv detajl, je tudi praktičen za nekoliko hladnejše večere. 

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Klobuk za skrivnosten videz 

Širok klobuk celoten stajling zaključi na najelegantnejši način. Poleg zaščite pred soncem doda pridih skrivnostnosti in prefinjenosti. Prav modni dodatki so pogosto tisti, ki ustvarijo razliko med običajnim in resnično dovršenim poletnim videzom. 

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