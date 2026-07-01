Chloe Rose Litras je modna vplivnica, ki jo spremlja več kot pol milijona ljudi. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu delila stajling z jadrnice, s katero so se ustavili tudi v enem izmed najprestižnejših poletnih krajev, v Saint Tropezu. Izbrala je videz, ki deluje sproščeno, a hkrati izjemno elegantno. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Krilo v beli barvi

Belo krilo je eden tistih kosov, ki poleti nikoli ne razočara, saj deluje sveže, lahkotno in brezčasno. Izberete lahko daljši model, ki se lepo giblje med hojo, ali nekoliko krajšo različico za bolj sproščen videz. Bela barva hkrati poudari zagorelo polt in ustvari občutek elegance.

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Črna majica

Črna majica poskrbi za kontrast in celoten videz naredi bolj uravnotežen. Gre za klasičen kos, ki ga skoraj zagotovo že imate v svoji garderobi. Najlepše deluje preprost kroj brez izrazitih potiskov ali dodatkov, saj ravno minimalističen pristop ustvarja občutek luksuza.

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Pulover s črtami, ki popestri videz

Črtast pulover je kos, ki ga povezujemo z morskim slogom in poletnimi dnevi ob obali. Lahko ga preprosto položite čez ramena ali ga sproščeno zavežete okoli pasu. Poleg tega, da videzu doda zanimiv detajl, je tudi praktičen za nekoliko hladnejše večere.

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Klobuk za skrivnosten videz

Širok klobuk celoten stajling zaključi na najelegantnejši način. Poleg zaščite pred soncem doda pridih skrivnostnosti in prefinjenosti. Prav modni dodatki so pogosto tisti, ki ustvarijo razliko med običajnim in resnično dovršenim poletnim videzom.

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