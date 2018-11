Po popolno darilo v središče mesta

Ni ga lepšega občutka, kot na božično jutro odpirati pisane in lično zavite pakete, v katerih se skriva prav tisto, kar ste si že dolgo želeli. In da bi tudi letos pričarali pravo božično pravljico, smo vam pripravili prav poseben izbor daril.

Namesto da bi se izgubljali v dolgih vrstah v nakupovalnih središčih, zavijte v središče mesta in obiščite trgovino, ki ima vse, kar potrebujete za popolno darilo.

Trgovina BAG’S na Wolfovi ulici 1 je butična trgovina s torbicami, torbami, kovčki, nahrbtniki in najrazličnejšimi pripomočki za modno in udobno zimo ali potovanje v neznano. Tudi mi smo pokukali vanjo in našli kar nekaj idej, ki nam bodo pomagale zarisati nasmeh na obrazu našim najbližjim.

Foto: Davor Topler

ZANJO: elegantna, navihana ali v iskanju prave pustolovščine?

Foto: Davor Topler

Če se vaša izbranka rada okiti z različnimi barvnimi dodatki in če vsaj malo prisega na rumeno barvo, ki je mimogrede ultimativni barvni "must have" te sezone, potem boste z izbiro torbice ali nahrbtnika Mandarina Duck zadeli v polno.

Foto: Davor Topler

Čiste linije in preprosta eleganca - Mandarina Duck v različnih barvnih različicah. Katera barva se najbolj poda njenemu temperamentu?

Foto: Davor Topler

Za ženske, ki prisegajo na preprosto klasiko, predlagamo nahrbtnik Mandarina Duck, ki ni preveč vpadljiv, vendar je hkrati kljub svoji preprostosti poseben - zaradi nežne dvobarvnosti in dveh različnih materialov, ki mu dodajajo tisti pravi občutek elegance. Prav zato lahko nosite nahrbtnik tudi k bolj elegantnim stajlingom.

Ideja za eleganten pobeg ali prefinjeno silvestrovanje ob glasbeni spremljavi. To je modni dodatek, ki bo s popolnostjo popestril večerno toaleto vaše dame.



Mandarina Duck je igriva blagovna znamka, ki obljublja veliko pisane modne igrivosti: izbirate lahko med različnimi torbicami za vse priložnosti, nahrbtniki, ličnimi denarnicami in prostornimi in trpežnimi kovčki.

Foto: Davor Topler

Za tiste, ki se nagibajo k bolj sproščenemu in športnemu modnemu slogu, predlagamo, da jo presenetite s torbico Kipling. Izberite različico v božični rdeči barvi, ki bo lepo popestrila temnejšo jakno ali plašč.

Foto: Davor Topler

Pisani nahrbtniki se bodo lepo podali mladim popotnicam, ki bodo spomin na vas nosile s sabo po svetu, ali navihanim najstnicam, ki svoj vsakdan rade popestrijo z različnimi barvnimi odtenki. Namig: modro-rdeča kombinacija je najbolj vroča barvna kombinacija jeseni.

Foto: Davor Topler

To je nedvomno prava izbira za vse zasanjane duše, ki sicer ljubijo bolj umirjen slog oblačenja, ampak hkrati prisegajo na malo igrivosti.

Nahrbtnik za samozavestne korake po mestu in prostorna torba za enodnevne izlete ali za mlade mamice, ki bodo našle dovolj prostora za vse svoje in otrokove pripomočke.

Blagovno znamko Kipling odlikuje spontana barvitost, preprostost in predvsem praktičnost v vseh pogledih - njihove torbice in nahrbtniki skrivajo v sebi veliko pametnih žepkov in prostorov za vse vaše pripomočke. 1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 Je najbolj igriva blagovna znamka z najbolj prepoznavnim obrazom - simpatično opico.

ZANJ: Ko se zlijeta eleganca in urbana preprostost

Foto: Davor Topler

Za moškega, ki rad potuje, za urbanega poslovneža in za vse tiste, ki iščejo praktične rešitve tudi v vsakdanji modi.

Kovčki in aktovke švicarske blagovne znamke Victorinox so prava izbira za sodobne moške, ki ne želijo izstopati s kičastimi detajli in nepotrebnimi barvnimi presežki. Praktičnost je rdeča nit blagovne znamke, ki tudi pri kakovosti nikoli ne sprejema kompromisov.

Foto: Davor Topler

Za urbane pustolovce, ki si vendarle drznejo izstopati z nekoliko bolj avantgardnim slogom, priporočamo nahrbtnik, ki ga lahko vzamejo tako na poslovne sestanke kot za brezskrbna potepanja po mestu. S plaščem ali debelo puhovko - to je modni dodatek, ki mu bo nedvomno najbolj koristil to zimo.

Blagovna znamka Victorinox pa priznana tudi in predvsem po kakovostni izbiri švicarskih nožev. Nedvomno odlična izbira za zbiratelje.

ZA NEUSTRAŠNE POPOTNIKE: odletite v barvah

Iščete darilo za nekoga, ki je vedno v iskanju nove destinacije, na kateri želi pustiti svoj pečat? Potem je moderen kovček vedno prava izbira.

Foto: Davor Topler

Barvno navihane različice Mandarina Duck za vse mlade popotnike in vse tiste, ki se po letališču radi sprehodijo v slogu.

Foto: Davor Topler

Praktični in nekoliko bolj elegantni - tudi to so kovčki Mandarina Duck.

Foto: Davor Topler

Robustni in željni novih pustolovščin - kovčki Victorinox za temperamentne radovedne popotnike.