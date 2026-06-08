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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.55

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

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Natisni članek
torbica usnje poletje moda

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.55

1 ura, 32 minut

Pletene usnjene torbe: največji modni hit leta, ki ga morate poznati

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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torbe | Foto Instagram

Foto: Instagram

Pletene usnjene torbe so letos med najbolj zaželenimi modnimi dodatki. Njihova prefinjena tekstura, brezčasen videz in pridih tihega luksuza so osvojili modne navdušenke po vsem svetu. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšen model in barvo izbrati ter kako jo kombinirati.

Torbice, ki spominjajo na izdelke prestižne modne hiše

Za priljubljenost tkanih usnjenih torb je v veliki meri zaslužna italijanska modna hiša Bottega Veneta, ki je s svojo značilno tehniko prepletanja usnjenih trakov ustvarila enega najbolj prepoznavnih modnih podpisov zadnjih let. Danes podobne modele najdemo tudi pri številnih drugih znamkah, zato lahko videz luksuza dosežete ne glede na svoj proračun. Prav zaradi elegantnega videza in kakovostnega vtisa so takšne torbe postale nepogrešljiv del sodobne garderobe.

Kakšno barvo izbrati za poletje?

Poletni meseci kličejo po svetlejših in bolj svežih odtenkih. Odlična izbira so masleno rumena, peščena in svetlo bež barva, ki se lepo podajo k lahkotnim poletnim kombinacijam.

Ljubiteljice barv lahko posežete tudi po nežnih pastelnih tonih, kot sta svetlomodra ali barva pistacije. Če pa želite torbo, ki jo boste nosili več sezon, ostajajo brezčasna izbira karamelna, konjak, rjava in klasična črna.

Kako jih kombinirati z oblačili?

Pletene usnjene torbe so izjemno vsestranske in se odlično podajo k različnim slogom oblačenja. Poleti jih lahko kombinirate z lanenimi kompleti, lahkotnimi oblekami ali širokimi hlačami in srajco.

Za bolj sproščen videz jih nosite s kavbojkami in preprosto belo majico, medtem ko bodo elegantni modeli lepo dopolnili tudi poslovne kombinacije. Zaradi teksture torba že sama po sebi izstopa, zato preostali stajling ne potrebuje veliko dodatkov.

Kakšno velikost izbrati?

Izbira velikosti je odvisna predvsem od vašega življenjskega sloga. Manjše pletene torbice so odlične za večerne izhode, mestne sprehode ali posebne priložnosti, ko s seboj potrebujete le najnujnejše stvari.

Srednje veliki modeli so najbolj univerzalna izbira za vsakodnevno uporabo, medtem ko so velike torbe idealne za delo, potovanja ali dneve, ko želite imeti pri roki vse potrebščine.

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