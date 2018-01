Petra: "Z novoletno zaobljubo sem izgubila 32 kilogramov!"

Preberi, kako je Petra izgubila 32 kilogramov z novoletno zaobljubo, ki se je začela kot šala in končala kot stava med prijatelji. Trije prijatelji so stavili, da bodo dosegli svojo ciljno težo v dveh mesecih, in rezultati so neverjetni. Petra je v dveh mesecih šokirala z izgubo kar 32 kilogramov in z lahkoto dobila stavo!

Oglasno sporočilo

Pred skoraj natanko enim letom smo s prijatelji prvega januarja sedeli na kavi in zdravili silvestrskega "mačka". Med pogovorom je beseda nanesla na novoletne zaobljube in vsakoletne cilje, ki nikoli niso doseženi. Povedala sem jim, da bom letos nedvomno začela hoditi v telovadnico in do konca leta izgubila 15 kilogramov. Vsi so se smejali, ker to že leta govorim brez uspeha. Šalam navkljub pa sem bila navdušena, ko sem slišala Matejev predlog, da iz novoletnih zaobljub narediva stavo, in hitro se nama je pridružila tudi Katja.

Stava je sklenjena in začnejo se priprave na hujšanje

Dogovorili smo se, da imamo za doseganje svojih ciljev na voljo dva meseca, in tisti, ki bo imel najslabši rezultat, preostalima plača večerjo. Moj cilj je bil, da izgubim 18 kilogramov, Katjin osem in Matejev 12 kilogramov.

Začetek stave pa naslednji dan – ponedeljek. Takoj ko sem prišla domov, sem začela delati načrt, kako se bom lotila hujšanja, da bom enkrat za vselej uspešna in bom pridobila postavo, ki sem si jo vedno želela. Kljub številnim dietam, ki sem jih že preizkusila, nisem imela veliko znanja. Odločila sem se, da je najboljši pristop klasika, "manj jej, več migaj in izogibaj se ogljikovih hidratov". Recept, ki ga poznamo vsi.

Moj dnevnik: Osem tednov stave in moja zgodba o 32 izgubljenih kilogramih

1. teden – veliko truda, 0 izgubljenih kilogramov

Pa začnimo! Ponedeljek sem začela z veliko zanosa in še več trme, da zmagam in dokažem prijateljem, da sem sposobna izgubiti odvečne kilograme. Prenehala sem piti sladke pijače in zmanjšala sem obroke, poleg tega pa sem si kupila tekaške copate in sama sebi lagala, da bom začela teči.

Do četrtka sem bila popolnoma brez energije z manjšimi obroki, izgubila pa nisem niti enega kilograma, čeprav sem se trudila s tekom in odpovedovala vsemu sladkemu.

2. teden – 14 izgubljenih dni, 1 izgubljen kilogram

Mimo je že sreda drugega tedna, jaz pa sem izgubila šele en kilogram. Začela sem izgubljati vso motivacijo in vsak dan se težje odpravim na tek. Zakaj klasični, "jej manj, več se gibaj", ki ga vsi tako radi uporabljajo, pri meni ne deluje?

Začela sem iskati drugačne rešitve. Operacija ne pride v poštev, nad obliži in šejki sem že obupala, čas je za učinkovitejši pristop. Na spletu sem našla CarbStop. Kapsule, ki zavirajo ogljikove hidrate, in zgodbe o uspehih so me popolnoma prepričale. Naročila sem jih takoj in v petek so že bile pri meni.

3. teden – prvi rezultati s CarbStop, 4 izgubljeni kilogrami v 4 dneh

Kapsule sem prvič vzela v petek dopoldne in do ponedeljka tretjega tedna sem izgubila 4 kilograme. Še vedno se trudim s tekom, med obroki pa sem veliko manj pazljiva, ker kapsule CarbStop vse naredijo zame. Kilogrami se kar topijo in moja motivacija je nazaj. V samo štirih dneh sem izgubila 4 kilograme! Pišem spet kmalu.

5. teden – dva tedna uporabe CarbStop in 14 izgubljenih kilogramov!

Minila sta že 2 tedna, odkar sem nazadnje pisala o poteku mojega hujšanja in naši mali stavi. Rezultati so neverjetni. Izgubila sem že 14 kilogramov! Moja samozavest in motivacija sta na vrhuncu. Še nikoli v življenju nisem bila tako zadovoljna v svoji koži in komaj čakam, da vidim, kaj me še čaka. S CarbStop hujšam tako hitro, da rezultate vidim vsako jutro, ko se pogledam v ogledalo.

Četrtek: Tukaj je četrtek petega tedna in jaz sem že dosegla svojo ciljno težo – izgubila sem 18 kilogramov!

Ko sem poklicala Katjo, mi ni verjela, in ko sem ji poslala sliko tehtnice, sva obe skakali od veselja – prava prijateljica. To je najboljši začetek tedna do zdaj.

8. teden – stava je končana, rezultati pa so NEVERJETNI! - 32 izgubljenih kilogramov!

Dragi dnevnik, izgubila nisem samo 18 kg, kot je bil moj cilj – izgubila sem kar 32 kilogramov!

Moje življenje se je postavilo na glavo. Ker sem se vse življenje borila z odvečnimi kilogrami, sem si želela samo izgubiti nekaj trebuha, nikoli pa nisem pomislila, da bi lahko bila videti tako dobro.

Na cesti se za mano obračajo glave in moja samozavest je na vrhuncu.

Naravnost navdušena sem nad svojo novo postavo in počutim se fenomenalno. Pohvalili so me že vsi, od sodelavk in sodelavcev do družine. CarbStop je spremenil moje življenje!

Končni rezultati – sem popolna zmagovalka stave in počutim se izvrstno!

Tukaj je konec osmega tedna in čas, ko s prijatelji primerjamo rezultate. Moj trebušček je popoln in takoj, ko smo se srečali, sem vedela, da sem stavo dobila. Katja je izgubila štiri kilograme in Matej pet. Vsi so se veselili z mano in ves večer smo se pogovarjali samo o tem, kako dobro sem videti.

Priznala sem jim tudi, da sem "goljufala" z uporabo CarbStop, ki mi je pomagal, da sem izgubila 32 kilogramov. Do konca večera sta kapsule naročila tudi Katja in Matej, ki si želita pred poletjem doseči svojo ciljno težo, in vesela sem, da jima lahko pomagam.

Moj občutek ob dobljeni stavi je bil super in brezplačna večerja je bila izvrstna – najboljše pa je moje novo življenje s postavo, ki sem si jo vedno želela!

Svojo zgodbo sem poslala proizvajalcu – tudi vi lahko dosežete svojo novoletno zaobljubo!

Ko sem proizvajalcu poslala svojo zgodbo, sem bila presenečena, da so me zelo hitro kontaktirali in povabili, da jo delim z vsemi. Poleg tega pa so ponudili, da bralcem pripravijo posebno ponudbo in pomagajo vsem, ki si želijo izgubiti odvečne kilograme, pa jim to še ni uspelo.

Za naše bralce smo pripravili posebno časovno omejeno ponudbo, v kateri lahko prihranijo kar 40 % pri nakupu CarbStop. Vseh vaših zgodb o uspehu pa bomo zelo veseli in jih bomo tudi delili!

POSEBNA PONUDBA: Bralci Siol.net lahko CarbStop naročite v časovno omejeni akcijski ponudbi (samo še 3 dni)! Pozor: Zaradi velikega medijskega zanimanja in povpraševanja so zaloge omejene. Pohitite z naročilom, da si zagotovite svoj Raspberry Ketone pravočasno pred poletjem! Naročite ga lahko na: Klikni in naroči svoj CarbStop. P.s.: Proizvajalec ponuja celo garancijo na zadovoljstvo in vrne celotno kupnino, če niste popolnoma zadovoljni!

Naročnik oglasnega sporočila je Dives Group LTD.