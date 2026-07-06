Čeprav se za estetske posege danes vse več žensk odloča samostojno, ima mnenje partnerja pri pomembnih odločitvah še vedno pomembno vlogo. Izkušnje estetskega kirurga kažejo, da partnerji največ zadržkov izrazijo pri posegih, ki lahko bolj opazno spremenijo videz, medtem ko pri diskretnih pomladitvenih tretmajih pomislekov skoraj ni.

Največ vprašanj in dvomov sprožajo povečanje dojk, izrazitejše povečanje ustnic ter obsežnejši pomladitveni posegi obraza. Partnerji se pogosto bojijo, da rezultat ne bo več naraven, pri čemer njihove predstave pogosto temeljijo na pretiranih primerih, ki jih spremljajo na družbenih omrežjih ali v medijih, opaža slovenski estetski kirurg Ernest Novak.

Drugače je pri manj invazivnih posegih, kot so botoks, dermalna polnila ali drugi sodobni pomladitveni tretmaji. Ti so običajno tako subtilni, da partnerji spremembe pogosto sploh ne opazijo.

"Partnerji pogosto niti ne opazijo, da je bil poseg opravljen. Opazijo pa, da je njihova partnerka videti bolj spočita, sveža in mladostna," pojasnjuje Novak.

Trendi v estetski medicini kažejo, da si pacientke danes vse bolj želijo naravnih in dolgoročnih rezultatov. Med nekirurškimi posegi je največ zanimanja za botoks, dermalna polnila ter biostimulativno pomlajevanje s poli-L-mlečno kislino, ki spodbuja nastajanje lastnega kolagena. Med kirurškimi posegi pa ostajajo najbolj iskane operacije zgornjih in spodnjih vek, povečanje dojk ter korekcije telesa po nosečnosti. V zadnjem letu pa je zaznana tudi občutna rast zanimanja za kirurško pomlajevanje obraza oziroma facelift.

Nekatere ženske zaradi partnerja poseg celo odpovejo

Čeprav se večina pacientk za estetske posege odloča predvsem zaradi sebe, se v ambulantah še vedno pojavljajo primeri, ko partnerjevo nestrinjanje vpliva na končno odločitev.

Sogovornik se posebej spominja pacientke, ki si je želela le zelo diskretno povečanje ustnic. Rezultat je bil po njegovih besedah naraven in skoraj neopazen, vendar se je nekaj dni po posegu vrnila z nenavadno prošnjo.

Njen mož ni nasprotoval videzu, temveč dejstvu, da je poseg sploh opravila. Zaradi napetosti v partnerskem odnosu se je odločila, da polnilo odstrani.

"Ta primer se mi je posebej vtisnil v spomin, ker zelo dobro pokaže, da se partnerji včasih ne odzovejo na dejanski rezultat posega, ampak na svoje predsodke ali zadržke do estetske medicine," pravi kirurg.

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Partnerji želijo predvsem odgovore o varnosti posegov

Predvsem pri operativnih posegih se pogosto zgodi, da partnerji želijo dodatna pojasnila neposredno od zdravnika. Najpogosteje jih zanimajo varnost posega, tveganja, potek okrevanja in to, kako izrazita bo končna sprememba videza.

Po besedah Novaka se večina pomislekov zmanjša že po podrobnem pogovoru. "Partnerjem običajno pojasnim, da cilj sodobne estetske kirurgije ni ustvarjanje umetnega videza, temveč naraven in harmoničen rezultat. Pacientke želimo osvežiti ali izboljšati določeno značilnost, ne pa spremeniti njihove identitete."

Ko partnerji vidijo primere primerljivih rezultatov in razumejo, kaj lahko sodobna estetska medicina dejansko doseže, postanejo bistveno bolj sproščeni. Po njegovih besedah uspešen poseg pogosto izboljša tudi samozavest, počutje in kakovost vsakdanjega življenja, kar lahko pozitivno vpliva tudi na partnerski odnos.

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"Meni si bila lepa že prej" je eden najpogostejših odzivov

V ambulanti pogosto sliši podobne komentarje partnerjev, med katerimi je najpogostejši: "Meni si bila lepa že prej", "Nočem, da bi izgledala umetno" ali "Zakaj bi sploh šla na operacijo?" Čeprav so takšne izjave največkrat dobronamerne, po besedah kirurga pogosto spregledajo bistvo odločitve.

Pacientke se namreč za poseg praviloma ne odločijo zato, ker bi želele ugajati drugim ali ker jih partner ne bi sprejemal, temveč zato, ker same želijo odpraviti določeno nepravilnost ali osvežiti svoj videz.

Zanimivo pa je, da številni partnerji po posegu priznajo, da so si predstavljali precej bolj izrazito spremembo. "Če bi vedel, da bo rezultat takšen, ne bi imel nobenih pomislekov," je stavek, ki ga kirurg sliši zelo pogosto.

Ženske so pri odločanju vse bolj samostojne

Sicer pa so v primerjavi s preteklostjo pacientke danes bistveno bolje informirane in bolj samozavestne pri sprejemanju odločitev. Partnerjevo mnenje ostaja pomembno, vendar ni več tako odločilno kot pred desetletjem ali dvema.

Pri kirurških posegih je zgodba nekoliko drugačna. Ker okrevanje vpliva na vsakodnevno življenje, partnerji pogosto aktivno sodelujejo pri odločitvi, njihova podpora pa je za številne pacientke zelo pomembna.

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Zdravstveni pomisleki so pogostejši od finančnih

Novak ocenjuje, da partnerji estetskim posegom najpogosteje ne nasprotujejo zaradi stroškov, temveč zaradi skrbi za zdravje in strahu pred preveč opazno spremembo videza.

Pri operacijah jih najbolj skrbijo anestezija, morebitni zapleti, okrevanje in pomoč partnerki po posegu. Ko prejmejo strokovne odgovore na ta vprašanja, se večina njihovih pomislekov precej zmanjša.

Po izkušnjah kirurga je največ nesoglasij mogoče preprečiti z iskrenim pogovorom med partnerjema in realnimi pričakovanji glede rezultatov.

Po mojih izkušnjah partnerji posegom najpogosteje ne nasprotujejo zaradi samega posega, temveč zaradi predstav in skrbi, ki jih imajo o končnem rezultatu. Ko razumejo, kaj si pacientka želi doseči in kakšne so realne možnosti, se večina pomislekov zmanjša. Pomembno je predvsem, da se partnerja o takšnih odločitvah odkrito pogovorita," poudarja.

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