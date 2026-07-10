Od antičnih boginj do visoke mode: tako so blestele zvezdnice filma Odiseja

Na slovenska platna kmalu prihaja eden izmed najbolj težko pričakovanih filmov tega leta. Film Odiseja je požel veliko pozornosti že pred več meseci, saj ga je režiral Christopher Nolan, eden najuspešnejših režiserjev v zgodovini. Pozornost pa so pritegnili tudi igralci filma, ki so na premierah po svetu že začeli navduševati s svojimi izvirnimi stajlingi. V nadaljevanju razkrivamo, v katerih videzih so zablestele Anne Hathaway, Zendaya in Charlize Theron.

Zendaya

Videz iz New Yorka

Zendaya je za dnevno pojavljanje v New Yorku izbrala elegantno midi obleko iz satena modne znamke Marylore. Obleka z globokim izrezom, poudarjenim pasom in voluminoznimi rokavi je delovala hkrati ženstveno in dramatično. Celoten videz je dopolnila z zlatimi gladiatorskimi sandali, črnim pasom z zlatimi detajli in dolgimi zlatimi uhani, s katerimi je namignila na antično grško estetiko.

Foto: Profimedia

Videz iz Londona

Na svetovni premieri filma v Londonu je Zendaya znova poskrbela za modni trenutek večera. Nosila je visokomodno kreacijo modne hiše Schiaparelli, ki je bila na pariški modni pisti predstavljena le nekaj ur pred premiero. Tako hiter prenos kreacije z modne revije na rdečo preprogo je takoj postal ena izmed najbolj odmevnih modnih zgodb večera.

Foto: Guliverimage

Dnevni videz iz Pariza

Za dnevni videz v Parizu je igralka posegla po arhivski kreaciji modne hiše Givenchy iz kolekcije visoke mode za pomlad in poletje 1997, ki jo je oblikoval pokojni Alexander McQueen. Videz je dopolnila z izrazitim zlatim pokrivalom, ki je bilo ustvarjeno posebej za to kolekcijo. Celoten stajling je deloval kot sodobna interpretacija grške mitologije.

Foto: Profimedia

Večerni videz iz Pariza

Na večerni premieri v Parizu je Zendaya ponovno ostala zvesta videzu, navdihnjenemu z grškimi boginjami. Izbrala je dolgo belo obleko modne hiše Louis Vuitton z izrezi in nežnimi čipkastimi detajli. Lahkotni materiali in romantična silhueta so ustvarili videz, ki se je odlično ujemal z antično tematiko filma.

Foto: Guliverimage

Anne Hathaway

Videz iz New Yorka

Anne Hathaway je v New Yorku navdušila v dolgi žametni obleki v zlati barvi modne znamke Lela Rose. Posebnost videza so bili nežni cvetlični motivi, ki so delovali skoraj kot ročno naslikani in obleki dodali pridih elegance. Stajling je dopolnila s sončnimi očali in nakitom znamke Bvlgari.

Foto: Guliverimage

Videz iz Londona

Za londonsko premiero je izbrala povsem drugačen videz. V nežni Diorjevi obleki v modri barvi je delovala lahkotno in prefinjeno. Visok pas je lepo poudaril njeno nosečniško postavo, modri cvetlični detajli pa so celotnemu videzu dodali romantično noto.

Foto: Guliverimage

Videz iz Pariza

Na premieri v Parizu je Anne Hathaway nosila posebno kreacijo modne hiše Louis Vuitton, navdihnjeno s kolekcijo za jesen 2026. Obleka v toplih rjavih odtenkih in mehko padajoča silhueta sta ustvarili videz, ki je spominjal na boginjo narave. Tudi tokrat je ostala zvesta elegantnemu in brezčasnemu slogu.

Foto: Guliverimage

Charlize Theron

Videz iz Londona

Charlize Theron je v Londonu izbrala dramatično črno belo kreacijo modne hiše Givenchy, pod katero se podpisuje kreativna direktorica Sarah Burton. Dolga obleka z visokim razporkom je bila na hrbtni strani dopolnjena z izrazitim detajlom, bele napihnjene rokave pa so podaljševale ujemajoče se rokavice. Piko na i pa so celotnemu videzu dodali diamantni uhani.

Foto: Guliverimage

Videz iz Pariza

Za pariško premiero je igralka oblekla kreacijo modne hiše Dior, ki jo je oblikoval Jonathan Anderson. Črno-bela čipkasta obleka z globokim izrezom, visokim razporkom in kiparsko oblikovanim detajlom v pasu se je končala z dolgo vlečko, ki je med hojo ustvarjala valovit učinek.

Foto: Guliverimage

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