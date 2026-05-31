Naravni piling proti celulitu si lahko pripravite doma

Celulit je povsem naraven pojav, ki se pojavi pri večini žensk ne glede na starost ali telesno težo. Nastane zaradi kombinacije genetike, hormonov, življenjskega sloga in počasnejše mikrocirkulacije v koži. Čeprav ga ni mogoče popolnoma odstraniti, lahko z redno nego kože, pravilno prehrano, gibanjem in masažo njegov videz občutno zmanjšate. Eden izmed najbolj učinkovitih korakov pri domači negi so prav pilingi, saj pomagajo spodbuditi prekrvavitev, odstranijo odmrle kožne celice in kožo naredijo bolj gladko, mehko ter napeto.

Kako lahko piling pomaga do bolj gladke in čvrste kože?

Pilingi so odlična izbira za nego kože, saj s krožnimi gibi med nanosom spodbudite krvni obtok in limfno drenažo. To pripomore k boljši prekrvavitvi tkiva, koža pa je po uporabi videti bolj sijoča in napeta. Redna uporaba pilinga lahko izboljša teksturo kože ter zmanjša videz pomarančaste kože, še posebej v kombinaciji z zdravim življenjskim slogom. Poleg tega ta piling omogoča še boljšo absorpcijo negovalnih izdelkov, kot so olja in kreme za telo.

Preprost piling, ki bo nahranil vašo kožo

Za domač piling potrebujete le nekaj sestavin:

3 žlice usedline mlete kave,

2 žlici hladno stiskanega kokosovega olja,

1 žlico grobe morske soli,

1 žličko cimeta za dodatno spodbujanje prekrvavitve,

nekaj kapljic eteričnega olja grenivke ali rožmarina.

Vse sestavine dobro premešajte, da nastane gosta pasta. Piling nanesite na vlažno kožo in ga s krožnimi gibi nekaj minut nežno masirajte predvsem na predelih stegen, zadnjice in bokov. Nato kožo sperite s toplo vodo. Za še boljši učinek po pilingu nanesite hranilno olje ali kremo za telo.

Zakaj ta piling deluje?

Kava vsebuje kofein, ki pomaga spodbuditi mikrocirkulacijo in lahko začasno izboljša videz kože ter zmanjša zabuhlost. Morska sol odstrani odmrle kožne celice in kožo zgladi, kokosovo olje pa jo globinsko nahrani ter poskrbi za mehkobo. Cimet dodatno spodbuja prekrvavitev, eterično olje grenivke pa deluje osvežilno.

Za vidnejše rezultate piling uporabljajte dva do trikrat tedensko ter ga kombinirajte z dovolj gibanja, pitjem vode in uravnoteženo prehrano.

