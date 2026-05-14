Skandinavija minimalizem denim Supernova Ljubljana Rudnik trgovina trajnost moda

Četrtek, 14. 5. 2026, 15.38

Novih 700 kvadratov urbane mode na Rudniku

Največja slovenska pridobitev treh skandinavskih modnih znamk

Jack & Jones. nakupovanje, oblačila | Nova trgovina predstavlja tudi prvo slovensko fizično trgovino za modno znamko ženske urbane mode JJXX. | Foto Srdjan Cvjetović

Nova trgovina predstavlja tudi prvo slovensko fizično trgovino za modno znamko ženske urbane mode JJXX.

Foto: Srdjan Cvjetović

V nakupovalnem središču Supernova v Ljubljani je zaživela največja trgovina moške urbane mode Jack&Jones v Sloveniji, kjer so pod eno streho v naši državi prvič združili tudi sestrski znamki JJXX za ženske in JJ Kids za otroško modo.

Vse tri skandinavske blagovne znamke poudarjajo preprostost, funkcionalnost in dolgoročno nosljivost, kar odseva skandinavski oblikovalski pristop, prepoznaven po čistosti linij, premišljenih zasnovah in trajnostni relevantnosti. Kot so povedali predstavniki blagovnih znamk, ne priznavajo hitrih trendov, temveč gradijo na daljši nosljivosti in prilagodljivi stilski raznovrstnosti.

Ne hitri modi, da trajnosti

Osrednji element njihove ponudbe in temelj njihove identitete ostaja denim – kavbojke in jeans, ki nikoli ne gredo iz mode in katerih priljubljenost narašča povsod, kjer kupci iščejo ravnovesje med estetiko, funkcionalnostjo in trajnostjo.

Osrednji element vseh treh skandinavskih blagovnih znamk, ki so zdaj prvič v Sloveniji v skupni trgovini, ostaja denim. | Foto: Srdjan Cvjetović

Ta modni pristop temelji na preprostosti in uporabnosti, kar ga naredi dolgoročno privlačnega za različne generacije kupcev, je prepričan komercialni direktor za jugovzhodno Evropo pri podjetju Bestseller, lastniku vseh treh blagovnih znamk, Miran Agnič.

Blagovna znamka za dame zdaj tudi v slovenski trgovini

Posebnost nove trgovine je, da je ženska blagovna znamka JJXX prvič vstopila v fizično trgovino v Sloveniji. Temelji na prilagodljivosti, kjer so oblačila zasnovana za različne dnevne situacije – od službenih obveznosti do večernih mestnih aktivnosti.

To je odgovor na realne potrebne kupk, ki iščejo kombinacijo trenda in uporabnosti, meni direktorica maloprodaje pri podjetju Bestseller Mateja Ovsenek.

Čiste linije, minimalizem in trajnost so med poglavitnimi značilnostmi skandinavskega oblikovanja, tudi v modi. | Foto: Srdjan Cvjetović

Tradicija danskega družinskega podjetništva

Te tri znamke so del danskega družinskega podjetja Bestseller z več kot polstoletno tradicijo. Danes jo vodi druga generacija družine Povlsen, ki si prizadeva za razvoj več različnih blagovnih znamk in krepitev že zdaj širokega distribucijskega omrežja po Evropi in svetu.

