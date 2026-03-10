Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
10. 3. 2026,
12.00

Osveženo pred

31 minut

Torek, 10. 3. 2026, 12.00

Bo tudi Maribor ostal brez trgovine Zara?

Avtor:
N. V.

Zara Europark Maribor | Foto Facebook/Europark Maribor

Foto: Facebook/Europark Maribor

Vse glasnejše so govorice, da se iz mariborskega Europarka poslavlja trgovina Zara. S tem bi bila ta veriga modnih trgovin v Sloveniji prisotna le še v Ljubljani.

Potem ko so lani zaprli trgovino Zara v Celju, so se v začetku letošnjega leta pojavile neuradne informacije, da modni gigant Inditex zapira tudi trgovino Zara v mariborskem nakupovalnem središču Europark. Takrat so nam iz njihove zagrebške pisarne, ki bdi tudi nad Slovenijo, zagotovili, da zaprtja ne načrtujejo.

Zdaj pa spletni portal maribor24.si poroča, da po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah Zara kmalu res zapušča Maribor, v njenih prostorih v Europarku naj bi se nato vselil poljski nizkocenovni ponudnik tekstila Sinsay.

Ali govorice držijo, smo vprašali predstavništvo Inditexa. Odgovor objavimo, ko ga prejmemo.

Zara, vrečka
Trendi V Celju bodo zaprli trgovino Zara

Maribor Europark Zara
