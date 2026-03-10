Vse glasnejše so govorice, da se iz mariborskega Europarka poslavlja trgovina Zara. S tem bi bila ta veriga modnih trgovin v Sloveniji prisotna le še v Ljubljani.

Potem ko so lani zaprli trgovino Zara v Celju, so se v začetku letošnjega leta pojavile neuradne informacije, da modni gigant Inditex zapira tudi trgovino Zara v mariborskem nakupovalnem središču Europark. Takrat so nam iz njihove zagrebške pisarne, ki bdi tudi nad Slovenijo, zagotovili, da zaprtja ne načrtujejo.

Zdaj pa spletni portal maribor24.si poroča, da po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah Zara kmalu res zapušča Maribor, v njenih prostorih v Europarku naj bi se nato vselil poljski nizkocenovni ponudnik tekstila Sinsay.

Ali govorice držijo, smo vprašali predstavništvo Inditexa. Odgovor objavimo, ko ga prejmemo.