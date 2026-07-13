Legendarna manekenka se je poročila po 25 letih zveze

Eva Herzigova, ki so jo v 90. letih med zvezde izstrelili oglasi za čudežni modrček, se je po 25 letih zveze odločila skočiti v zakon.

Pretekli konec tedna sta se v Torinu poročila legendarna češka manekenka Eva Herzigova in njen dolgoletni partner, podjetnik Gregorio Marsiaj.

53-letna manekenka je sijala v nežni in elegantni beli obleki, vintidž kreaciji modne hiše Lanvin, naličena je bila minimalno, njen edini nakit pa je bil prstan, ki ji ga je nadel ženin.

Foto: Profimedia

Cerkveni obred je bil v cerkvi San Vito, civilno sta se poročila v zgodovinski dvorani v palači Carignano v središču mesta, poroko pa sta nato praznovala v slavni torinski restavraciji Del Cambio, ki nosi Michelinovo zvezdico. Poročno slavje je bilo majhno, je poročal italijanski časopis La Repubblica, na njem sta praznovala s svojimi tremi sinovi in ozkim krogom prijateljev ter družine.

Foto: Profimedia

Herzigova in Marsiaj sta se spoznala leta 2001 v mestecu Varigotti na ligurski obali, leta 2007 se jima je rodil sin George, leta 2011 Philip, leta 2013 pa še Edward. Leta 2017 sta se zaročila, za poroko pa sta se odločila po 25 letih zveze.

To je zanjo drugi zakon. Leta 1996 se je na veliki poroki, polni zvezdniških obrazov, poročila s Ticom Torresom, bobnarjem skupine Bon Jovi. Ločila sta se dve leti pozneje.

"Živjo, fantje." Eva Herzigova je leta 1994 v prvem oglasu za Wonderbra pritegnila pozornost vsega sveta. Foto: Profimedia

Eva Herzigova je bila ena najprepoznavnejših manekenk 90. let, med zvezde so jo izstrelili oglasi za modrčke Wonderbra, nato pa je sodelovala s praktično vsemi najslavnejšimi modnimi imeni. Bila je eden od kultnih obrazov zlate ere supermanekenk, ob njej so se v to skupino uvrščale Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington in Linda Evangelista.

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