V Spotkastu z Evo Cimbolo je gostovala svetovalka za celostno podobo Lea Pisani, ki že vrsto let pomaga posameznikom pri oblikovanju osebnega sloga. V pogovoru je razkrila, kaj pravzaprav pomeni celovita podoba, zakaj večina ljudi samega sebe ne vidi realno in kako lahko z nekaj znanja bistveno zmanjšamo stres v vsakdanjem življenju.

Kot pojasnjuje Lea Pisani, celovita podoba nikakor ni zgolj vprašanje oblačil. Gre za preplet naravnih danosti, kot so oblika obraza, postava in koloristika, pa tudi osebnosti, življenjskega sloga in predvsem sporočila, ki ga želimo s svojo podobo posredovati svetu. Po njenem mnenju je ključ ravno v zavedanju, saj prav to vodi do bolj premišljenih odločitev. Ni naključje, da je njen slogan Več vem, manj potrebujem, saj verjame, da znanje posameznika osvobodi impulzivnega nakupovanja in nepotrebnih kosov v omari.

Človek v ogledalu nikoli ne vidi realne slike sebe

V pogovoru se je dotaknila tudi zanimivega psihološkega vidika samopodobe. Povzela je misel profesorja Trstenjaka, da človek v ogledalu nikoli ne vidi realne slike sebe. Vidimo namreč to, kar želimo videti, ali pa to, kar mislimo, da drugi vidijo. Realna podoba pa je pogosto popačena, saj se ne vidimo iz strani, ne zaznamo svoje telesne govorice in ne slišimo lastnega glasu. Prav zato, priznava, je pogosto lažje svetovati drugim kot sebi.

Lea Pisani je svetovalka za celostno podobo in avtorica knjige Ravni oblačenja. Foto: Luka Petrič

Pomemben del njenega pristopa je tudi urejena in usklajena garderoba. Poudarja, da prav to bistveno zmanjša vsakodnevni stres, saj zjutraj ni več vprašanja, kaj obleči. Ko ima posameznik v omari kose, ki se med seboj dopolnjujejo, postane oblačenje preprosto in hitro. Sama pri nakupovanju ravna zelo premišljeno – večkrat premisli, preden se odloči za nakup, in svetuje, da si račune shranimo, saj lahko oblačilo vrnemo, če ugotovimo, da nam ne ustreza.

Sodobno nakupovanje zelo vpliva na okolje

Ob tem opozarja tudi na temno stran sodobnega nakupovanja, predvsem spletnega. Pri vračilih nizkocenovnih oblačil se pogosto zgodi, da podjetjem finančno ni smiselno preverjati, ali so izdelki poškodovani ali ne, zato jih preprosto zavržejo oziroma sežgejo. To ima, kot poudarja, velik vpliv na okolje. Če ima ponudnik fizično trgovino, se oblačila sicer pogosto vrnejo na police, vendar to ni vedno pravilo.

Urejena in usklajena garderoba bistveno zmanjša vsakodnevni stres, saj zjutraj ni več vprašanja, kaj obleči, pravi Lea Pisani. Foto: Luka Petrič

Pisani sicer ne nasprotuje hitri modi, a poudarja, da mora biti nakupovanje tudi v tem primeru premišljeno. Ključno je, da kupujemo kose, ki jih lahko kombiniramo, in da jih nosimo do izrabe. Ob tem poudarja, da je občutek ob nošenju kakovostnih oblačil iz naravnih materialov neprimerljiv, saj za takšnimi izdelki stoji veliko znanja, od izbire materialov do oblikovanja krojev.

Vsak posameznik ima osebni slog

Velik poudarek daje tudi razumevanju osebnega sloga. Po njenem mnenju ima slog prav vsak posameznik, čeprav se tega pogosto ne zaveda. Slog je običajno kombinacija različnih vplivov, kot so naravni, romantični ali dramatični elementi, ki jih je treba le prepoznati in uskladiti.

Svoje znanje je Lea Pisani strnila tudi v knjigi Ravni oblačenja, v kateri pojasnjuje, kako oblačila vplivajo na našo podobo in komunikacijo ter kako lahko z razumevanjem različnih ravni oblačenja bolj zavestno gradimo svoj videz.

Tudi v primeru hitre mode mora biti nakupovanje premišljeno, poudarja Lea Pisani. Foto: Luka Petrič

Kot poudarja, se tudi sama nenehno izobražuje, saj verjame, da je prav znanje ključ do boljše samopodobe in manjšega potrošništva. Njeno sporočilo je jasno: ko razumemo sebe in svojo podobo, potrebujemo manj – in izbiramo bolje.

Ob koncu pogovora je strokovnjakinja še enkrat poudarila, da slog ni nekaj, kar bi bilo rezervirano za modne poznavalce, ampak je del vsakdana vsakega posameznika. In prav v tem je njegova moč.

