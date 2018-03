Krema s čebeljim strupom za nego obraza WILD BEE²

Oglasno sporočilo

Slovenska kozmetična linija na osnovi čebeljih pridelkov WILD BEE²

Kot nadgradnjo našega čebelarstva smo razvili 9 vrhunskih kozmetičnih izdelkov za odrasle in otroke, od tega 5 različnih krem, 3 različne izdelke za tuširanje in nego las, ter balzam za ustnice. Vsi izdelki so izjemno nežni in prijazni do kože, ter cenovno dostopni. Sam razvoj je trajal preko 3 leta in izdelki so narejeni v Sloveniji.

Prodajna uspešnica sta definitivno Anti age krema za obraz s čebeljim strupom in pa Extra sensitive krema za obraz s čebeljim voskom in medom, namenjena občutljivi koži. Extra sensitive krema je bila izbrana tudi na Lidlovi Lojtrci domačih, ki je namenjena slovenskim proizvajalcem, tako da je občasno na voljo tudi v Lidlu, a le za kratek čas.

Poleg tega smo razvili tudi Kremo za roke z ognjičem in propolisom ki se hitro vpije v kožo in je namenjena negi občutljive kože na rokah. Pri strankah je zelo priljubljena Univerzalna krema z aloe vero in propolisom, ki se lahko uporabi tako za nego rok, kot tudi za nego obraza in je nežna in zelo dobro vpojna.

Nismo pozabili tudi na naše najmlajše, za njih smo pripravili Baby kremo s čebeljim voskom in karitejevim maslom za nego otroške kože, ter Gel za tuširanje&šampon, 2v1 z medom, kamilico in vonjem neroli, za nežno otroško kožo. Zanimivo je, da se vse več odraslih oseb ki imajo občutljivo kožo ali pa zelo suho kožo odloča za nakup otroške kreme, ker je bolj mastna, a hkrati lepo vpojna. Uporabljate jo lahko tudi za nego pet, komolcev in suhih predelov kože.

Naš čebelnjak pred poljem sivke

Pri odraslih je pogosta izbira Šampon za nego las z oljem kivijevih pešk, absolutom čebeljega voska in pšeničnimi proteini in ima zelo gosto strukturo, ki lepo očisti lase in neguje kožo lasišča. Gel za tuširanje z vonjem limonske trave in medom ter kamilico, je prava izbira za pogosto tuširanje.

V mrzlih in vetrovnih dneh pa je od samega začetka zelo priljubljen Balzam za ustnice z voskom in propolisom.