Katere modne znamke veljajo za najbolj vroče ta hip? Presenečeni boste.

Indeks Lyst je objavil rezultate za četrto četrtletje 2025, ki ponovno ponuja vpogled v to, katere znamke ljudje dejansko kupujejo, in ne le to, kar se pojavlja na modnih brveh ali prevladuje v naslovnicah modnih revij. Indeks, ki temelji na dejanskih nakupovalnih podatkih milijonov uporabnikov, velja za enega najzanesljivejših kazalnikov sodobne modne zaželenosti.

Vrh lestvice tako kot v tretjem četrtletju ostaja nespremenjen. Na prvih treh mestih si po vrsti sledijo Saint Laurent, Miu Miu in COS. Saint Laurent ostaja najzahtevnejša znamka globalno, Miu Miu ohranja visoko pozicijo zahvaljujoč doslednemu slogu in privlačnosti, COS pa ostaja priljubljen zaradi sodobnega minimalizma in dostopnosti.

Drugi pomembni igralci v Top 20 so: Ralph Lauren, Prada, Coach, The Row, UGG, Nike (ki se je vrnil na seznam po dveh letih) in Burberry. Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.

Ponovni velik uspeh za znamko hitre mode

Tisto, kar na lestvici ostaja presenetljivo, je to, da se je med prve tri uspelo prebiti znamki COS, ki pravzaprav velja za znamko hitre mode, saj je del skupine H&M Group.

COS ne le, da ohranja tretje mesto, temveč beleži več kot 60‑odstotno rast povpraševanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Njegova izčiščena estetika, osredotočenost na materiale in doslednost pri zanesljivih izdelkih še naprej nagovarjajo široko, globalno publiko.

Uspešnost COS potrjuje naraščajoče zanimanje za blagovne znamke, ki se samozavestno gibljejo med modno verodostojnostjo in vsakdanjo nosljivostjo. Na naraščajoče povpraševanje po znamkah, ki jih potrošniki dojemajo kot dostopne, zanesljive in oblikovno premišljene, a ne odvisne od sezonskih modnih ciklov, kaže tudi vstop novega udeleženca na seznam: Massima Duttija (16. mesto), ki je podobno kot COS del največje skupine za hitro modo na svetu, Inditexa.

Konkretni kosi, ki so najbolj iskani

Poleg osveženega seznama najbolj vročih znamk pa je Lyst objavil tudi najnovejši seznam najpogosteje iskanih izdelkov. To so:

Polo Ralph Lauren Cable‑Knit Quarter‑Zip pulover, Massimo Dutti puhasta jakna, Arc’teryx Bird Head Toque kapa, Burberry šal iz kašmirja, Chloé Paddington torbica, UGG Zora balerinke.

Pri Lystu so tokratni seznam povzeli z besedami, da so potrošniki v zadnjem četrtletju 2025 iskali predvsem trajne, uporabne modne kose in dobro znane blagovne znamke, ki ponujajo estetiko, ki ni le trendna, ampak nosljiva in relevantna. Namesto dramatičnih in hitrih trendnih sprememb so se na vrhu obdržale znamke z jasno identiteto in doslednim slogom, kar kaže na zrelost in zadržan pristop potrošnikov v negotovem ekonomskem okolju.

Indeks Lyst je četrtletno poročilo, ki razvršča najbolj iskane modne blagovne znamke na svetu na podlagi dejanskega vedenja potrošnikov. Upošteva globalne podatke, kot so spletna iskanja, ogledi produktnih strani, prodaja in odzivnost na družbenih omrežjih, ter tako pokaže, katere znamke in izdelki pritegnejo največ pozornosti. Na podlagi podatkov milijonov kupcev po vsem svetu indeks razkriva ne le trenutno priljubljenost posameznih znamk, temveč tudi širše trende, ki v realnem času oblikujejo modno industrijo.

