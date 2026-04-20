Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
19.56

Kapri hlače bodo letos znova v središču pozornosti

Foto: Shutterstock

Pomlad in poletje znova prinašata trend, ki je v modnem svetu prisoten že leta. Kapri hlače veljajo za eleganten kos, ki ga lahko kombinirate na veliko različnih načinov. Njihova največja prednost je prav vsestranskost, saj jih lahko nosite v sproščenih dnevnih kombinacijah ali pa jih vključite v večerne videze. Letos se vračajo v sodobnejših krojih, z dovršenimi materiali in modnimi detajli, zato bodo zagotovo eden izmed ključnih kosov sezone.

Zakaj so kapri hlače tako priljubljene? 

Kapri hlače navdušujejo predvsem zato, ker združujejo udobje in eleganco. Njihova dolžina lepo poudari gležnje, hkrati pa omogoča lahkoten in svež občutek v toplejših mesecih. Odlično se podajo k balerinkam, salonarjem, japonkam ali celo športnim copatom, zato jih lahko prilagodite skoraj vsaki priložnosti. Modni navdušenci jih cenijo tudi zato, ker ustvarijo urejen videz brez pretiranega truda.   

Zvezdnice, ki so jih vključile v svoj videz 

Da so kapri hlače resnično znova osvojile modno sceno, potrjujejo tudi številne znane osebnosti. V svoje kombinacije jih vključujejo Kendall Jenner, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Bella Hadid in še veliko drugih. Vsaka jih je interpretirala po svoje, od minimalističnih urbanih stajlingov do bolj drznih modnih kombinacij. Prav zaradi priljubljenosti med zvezdnicami so kapri hlače znova postale nepogrešljiv kos garderobe.   

Kapri hlače z vzorci 

Letos bodo še posebej priljubljene kapri hlače z vzorci. Med najbolj izstopajočimi bodo modeli s pikami ter karo vzorcem, ki videzu dodajo igrivost in modno noto. Pri takšnih hlačah je pomembno, da zgornji del ostane bolj preprost, saj tako ustvarite uravnotežen videz. Odlična izbira je enobarvna srajca, top ali pletenina. Seveda pa lahko posežete tudi po ujemajočem se zgornjem delu in ustvarite usklajen komplet, ki deluje izredno elegantno in sodobno.   

Črna eleganca, ki ostaja v trendu 

Med vsemi različicami bomo vseeno najpogosteje videvali kapri hlače v črni barvi. Gre za brezčasno izbiro, ki vedno deluje elegantno, prefinjeno in urejeno. Črne kapri hlače lahko kombinirate z belo srajco za klasičen videz, z oprijetim topom za večerni izhod ali z lahkotnim puloverjem za vsakdan. Prav zaradi svoje prilagodljivosti ostajajo eden izmed najbolj zaželenih modnih kosov tudi letos. 

