Kako si pravilno umivati lase? Znanost razkriva najboljši način.

Čeprav mnogi še vedno verjamejo, da obstaja univerzalno pravilo, kako pogosto si moramo umivati lase, strokovnjaki poudarjajo, da je prava rutina odvisna predvsem od posameznika in tipa lasišča.

Lepi, sijoči in močni lasje niso odvisni le od dragih izdelkov, temveč predvsem od zdravega lasišča. Dermatologi opozarjajo, da stanje las pogosto odraža ravnovesje na lasišču, ki pa ne sme biti srbeče, razdraženo, pretirano mastno ali suho. Ko je lasišče zdravo in uravnoteženo, so tudi lasje bolj odporni, manj lomljivi in bolje navlaženi.

Kako pogosto si je najbolje umivati lase?

Pogostost umivanja ni toliko povezana z dolžino ali gostoto las, ampak predvsem s tem, koliko maščobe proizvaja lasišče. Naravna olja namreč pomagajo zaščititi lase pred izsušitvijo, vendar lahko njihovo prekomerno kopičenje povzroči masten videz, srbečico ali celo prhljaj.

Umivanje odstrani odvečno maščobo, odmrle kožne celice, ostanke izdelkov za oblikovanje in umazanijo, ki se nabirajo na lasišču. Prav tako pomaga preprečevati razrast glivic, povezanih s prhljajem.

Večina ljudi si lase optimalno umiva na dva do štiri dni, strokovnjaki pa menijo, da je za povprečnega človeka idealno umivanje dva- do trikrat tedensko. Ljudje z zelo mastnim lasiščem bodo morda potrebovali vsakodnevno umivanje, medtem ko lahko tisti s suhimi ali kodrastimi lasmi zdržijo tudi teden dni ali več.

Kodrasti lasje se namreč hitreje izsušijo, saj naravna olja težje potujejo po dolžini lasu. Ravni lasje pa se mastijo hitreje. Pretirano pogosto umivanje lahko povzroči suhe, krhke lase in razdraženo lasišče, medtem ko preredko umivanje vodi do mastnega videza, neprijetnega vonja ter srbečice.

Kateri šampon in balzam izbrati?

Izbira izdelkov mora biti prilagojena predvsem stanju lasišča. Za mastno lasišče so priporočljivi čistilni šamponi, medtem ko suho lasišče potrebuje bolj nežne in vlažilne formule z glicerinom ali ceramidi.

Če imate težave s prhljajem, strokovnjaki priporočajo šampone s sestavinami, kot so ketokonazol, cinkov pirition ali selenijev sulfid. Za suhe ali kodraste lase so primernejši šamponi brez sulfatov, saj manj izsušujejo.

Ljudje z občutljivo kožo naj posegajo po izdelkih brez dišav. Nekateri težji izdelki z veliko silikoni ali olji pa lahko pri občutljivem lasišču povzročijo dodatno nabiranje nečistoč in draženje.

Balzam je priporočljiv za večino ljudi, saj po umivanju pomaga obnoviti zaščitni sloj las in izboljša njihovo mehkobo ter razčesavanje. Pri tankih ali ravnih laseh ga je najbolje nanašati le na konice, pri suhih in kodrastih laseh pa po celotni dolžini.

Največje napake pri umivanju las

Veliko ljudi uporablja preveč šampona. Dermatologi opozarjajo, da običajno zadostuje količina v velikosti kovanca. Šampon je najboljše nanašati predvsem na korenine in lasišče ter ga nežno vmasirati, medtem ko pena med izpiranjem očisti tudi dolžino las.

Pretirano drgnjenje lahko razdraži lasišče in poslabša težave, kot sta ekcem ali prhljaj.

Pomembna je tudi temperatura vode. Vroča voda lahko odstrani preveč naravnih olj in povzroči dodatno suhost, zato strokovnjaki priporočajo mlačno vodo.

Kdaj obiskati dermatologa?

Če opazite dolgotrajno srbečico, rdečico, izpuščaje, močno luščenje ali nenadno izpadanje las, je smiseln obisk dermatologa. Težave z lasmi se pogosto najprej pokažejo prav na lasišču.

Strokovnjaki poudarjajo, da ni najpomembnejše, kako pogosto si umivate lase, temveč ali rutina in izdelki ustrezajo potrebam vašega lasišča in strukturi las.

