Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
28. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
New York moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Helena Blagne

Sreda, 28. 1. 2026, 4.00

5 ur, 30 minut

Oblecite se kot ...

Kako je Helena Blagne z elegantno kombinacijo navdušila ulice New Yorka?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Helena Blagne | Foto Instagram

Foto: Instagram

Helena Blagne že desetletja navdušuje z brezčasno eleganco in pevskim talentom. Tokrat je svojo prefinjenost prenesla na ulice New Yorka, kjer je s premišljeno izbrano modno kombinacijo dokazala, da se lahko klasika in igrivost lepo povežeta. Njen stajling je popoln navdih za vse, ki si želite urejenosti tudi v hladnejših dneh, zato v nadaljevanju članka razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz.

Bele hlače

Bele hlače so osnova celotnega videza ter delujejo izjemno sveže in elegantno. Čeprav jih marsikdo hrani za toplejše mesece, je Helena pokazala, da so lahko odlična izbira tudi v zimskih dneh. Ključ je v kakovostnem materialu in čistem kroju.

Fotogalerija
1
 / 6

Bela majica

Preprosta bela majica je nepogrešljiv kos v vsaki garderobi. V tem stajlingu deluje kot nevtralna podlaga, ki omogoča, da pridejo do izraza preostali elementi. Izberite model z lepim izrezom in kakovostnim blagom, saj prav detajli odločajo o tem, ali bo videz deloval premišljeno ali povprečno.

Fotogalerija
1
 / 4

Bež plašč

Bež plašč je sinonim za brezčasno eleganco. Helena je izbrala klasičen kroj, ki se lepo poda tako k belim hlačam kot minimalistični majici. Tak plašč je dolgoročna naložba, saj se zlahka kombinira z različnimi barvami in slogi ter vedno deluje urejeno in prefinjeno.

Fotogalerija
1
 / 4

Rožnat šal

Pika na i celotnemu videzu je svetlorožnat šal, ki je v stajling vnesel mehkobo in ženstvenost. Barvni poudarek je razbil nevtralno paleto in poskrbel za igriv, a še vedno eleganten vtis. Če želite osvežiti klasične kombinacije, so prav dodatki v nežnih barvah najlažji način za igrivo spremembo.

Fotogalerija
1
 / 5

Preberite še:

moda
Trendi Z mislimi smo že pri pomladi: v modo se vrača ta vzorec
moda 2016
Trendi Vrača se moda iz leta 2016. Kaj to pomeni?
Anna Bernmark
Trendi Dokazala je, da za eleganco potrebujete le tri kose
New York moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Helena Blagne
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.