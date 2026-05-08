Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
8. 5. 2026,
4.00

trik lasje vplivnica Fiona Čuček

Kako doseči blowout kot pri frizerju? Fiona Čuček razkriva trik, ki deluje.

Blowout oziroma videz bujnih, sfeniranih las je priljubljen že leta, a doma ga redkokdaj ustvarimo tako popolno, kot ga ustvarijo pri frizerju. Pogosto je celoten postopek prepočasen in zahteven, zato se ga sploh ne lotimo. Kljub temu pa obstajajo preprosti triki, s katerimi lahko dosežete urejeno, voluminozno pričesko brez dolgih ur pred ogledalom. Enega izmed njih je razkrila slovenska vplivnica Fiona Čuček. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko svoje lase brez toplotne obdelave uredite tudi vi.

Potrebujete dve gumici

Za ta trik potrebujete dve nekoliko debelejši in večji gumici za lase. Najbolje se obnesejo satenaste ali svilene gumice, saj so nežnejše do las in preprečujejo lomljenje ter nezaželene sledi v laseh. Prav takšne uporablja tudi Fiona.

Spenjanje las

Najprej na vrhu glave naredite visok čop in gumico nekoliko spustite navzdol. Nato lase potegnite naprej čez obraz oziroma oči. Drugo gumico zavežite na vrhu tako, da jo boste kasneje lahko odstranili brez odvezovanja, prvo pa odstranite. Tako bodo lasje ostali lepo na mestu med oblikovanjem kodrov.

Dodajanje valjčka oziroma traku za kodre

Na konice las namestite valjček oziroma trak za kodre in lase začnite ovijati okoli njega. Nadaljujte, dokler ne pridete do gumice. Nato gumico odstranite, lase še nekoliko dodatno zavijte in valjček spnite v figo. Na ta način bodo kodri bolj obstojni, pričeska pa bo dobila tisti značilen "blowout" volumen.

Pustite delovati vsaj šest ur

Najboljše rezultate boste dosegli, če boste s pričesko prespali, saj se bodo kodri medtem lepo oblikovali. Zjutraj valjček odstranite, lase nežno razčešite s prsti ali širokim glavnikom in pričeska je pripravljena. Rezultat so mehki, sijoči in voluminozni lasje, ki spominjajo na profesionalno frizersko oblikovanje.

