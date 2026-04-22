Kris Jenner lepotni posegi lepotni posegi dvig obraza facelift

Sreda, 22. 4. 2026, 11.27

Je opevani dvig obraza Kris Jenner res že popustil?

Kris Jenner | Kris Jenner je maja lani presenetila z izjemno pomlajenim videzom, o katerem so govorili vsi. | Foto Profimedia

Kris Jenner je maja lani presenetila z izjemno pomlajenim videzom, o katerem so govorili vsi.

Po tem, ko je lani navdušila z opazno pomlajenim obrazom, se zdaj pojavljajo govorice, da slavni kirurški dvig obraza Kris Jenner morda ne drži več tako brezhibno, kot je sprva kazalo.

Ko se je Kris Jenner maja lani prvič pokazala po kirurškem dvigu obraza, so številni ostali brez besed. Njena koža je bila videti napeta, sveža in skoraj brez gub, marsikdo pa je menil, da je videti tudi do 20 let mlajša. Prav zato so zdajšnje fotografije, na katerih naj bi bil učinek manj izrazit, sprožile val ugibanj, ali se je nekaj spremenilo.

A zgodba ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Estetski strokovnjaki opozarjajo, da so takšne sodbe pogosto prehitre. Po dvigu obraza namreč sledi obdobje, ko je obraz zaradi rahlih oteklin videti še posebej gladek in napet. Ko se tkivo umiri, rezultat postane bolj naraven, kar lahko na fotografijah deluje kot poslabšanje, v resnici pa gre za normalen proces celjenja.

Kris maja lani ... | Foto: Guliverimage

... in Kris decembra lani. | Foto: Guliverimage

Poleg tega je treba upoštevati, da se učinek dviga obraza pri starejših osebah in pri tistih, ki so tak poseg že večkrat opravile, praviloma hitreje zmanjša. Tudi najsodobnejše metode namreč ne morejo v celoti ustaviti vpliva staranja, gravitacije in življenjskega sloga, zato je povsem pričakovano, da se videz sčasoma znova spremeni.

Vseeno pa je Krisin spreminjajoči se videz od maja lani do letos sprožil precej razprav na družbenih omrežjih; oglašajo se tudi lepotni strokovnjaki, ki podrobneje komentirajo, kaj se trenutno dogaja z njenim obrazom.

Poleg tega naj bi 70-letna zvezdnica kirurški dvig obraza opravila kot osvežitev svojega videza, ne kot popolno preobrazbo. To pomeni, da so pričakovanja javnosti pogosto višja od realnosti, še posebej v svetu, kjer so posnete fotografije zdaj že redno obdelane s filtri in drugimi digitalnimi izboljšavami. Primerjava "popolnih" podob z resničnim videzom lahko hitro ustvari napačen vtis.

Celotna situacija znova odpira vprašanje, kako družbena omrežja vplivajo na dojemanje lepote. Zvezdniki so pod drobnogledom javnosti, vsaka najmanjša sprememba pa lahko sproži val komentarjev, kritik in teorij. V resnici pa strokovnjaki poudarjajo, da je za končno oceno rezultatov dviga obraza treba počakati več mesecev, včasih celo leto dni.

