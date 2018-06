"Izgubila sem 49 kilogramov" – odkrivamo Brankino zgodbo

Oglasno sporočilo

V temu članku bomo razkrili zgodbo Branke, mame treh otrok in naše bralke, ki je izgubila 49 kilogramov. In njena skrivnost je veliko bolj preprosta, kot si lahko mislite.

Prejeli smo številna elektronska sporočila o Branki in vprašanja, ki ji jih namenjate. Stopili smo v stik z njo in jo povprašali po njeni zgodbi. Zanimalo nas, je koliko je resnice v govoricah, da ji je uspelo izgubiti 49 kilogramov v samo dveh mesecih.

Svojo izkušnjo nam je opisala kar Branka sama. Trudili smo se izogniti vsem večjim popravkom, da lahko njena zgodba ohrani svoj duh.

Predstavljamo Branko

Če me spoznate danes, ne boste verjeli, da sem pred le tremi meseci tehtala kar 49 kilogramov več in že leta nisem oblekla kopalk.

In če bi spoznali mojo "debelo različico" pred meseci, ne bi nikoli uganili, da nisem samo preobilna mati treh otrok, ampak tudi uveljavljena osebna trenerka, ki je pred leti že izgubila 37 kilogramov , nato pa jih pridobila nazaj.

Tukaj se začne moja zgodba z Mumiom – črno smolo iz gora v Sibiriji. Pred petimi leti sem bila mamica, ki je skrbela za otroke in ni delala.

Imela sem moža, dva otroka, hišo v okolici Ljubljane z velikim vrtom in ogromnega psa. Bila sem mlada mamica v zgodnjih dvajsetih, ki se je trudila uskladiti vse obveznosti in ugoditi vsem. Pozabila pa sem nase. Moja družina je bila moja prioriteta, kar je bilo super, a med tem sem izgubila sebe. Kljub številnim neuspelim poskusom, da bi izgubila težo in se "spravila v red", so se številke na tehtnici samo povečevale.

Bila sem debela, depresivna in zafrustrirana. Začela sem brskati po internetu v iskanju različnih diet in treningov, ko sem naletela na spletno stran MumioXT. Mumio je črna smola iz gora Sibirije, ki ima čudežne učinke pri oblikovanju telesa. V Aziji jo že stoletja uporabljajo za povečanje energije in zmanjšanje maščobe. Zdelo se mi je naravnost neverjetno.

Stran je vsebovala številne zgodbe uporabnikov, ki so se tako kot jaz mnogo let borili z odvečnimi kilogrami. Po petih minutah branja sem bila prepričana. Prebrala sem celo stran in naročila svoj paketek. Malo več kot dva meseca sem uporabljala Mumio. Nisem izgubila samo 37 kilogramov, ki sem jih pridobila po prvih dveh otrocih, ampak sem popolnoma preoblikovala svojo postavo.

Verjetno mi ni treba povedati, da se je moje življenje popolnoma spremenilo. Po izgubi kilogramov sem se odločila, da bom sledila svojim sanjam in postala osebna svetovalka. Želela sem pomagati tudi drugim, da odkrijejo svojo sanjsko postavo in si popolnoma obnovijo samozavest – tako kot jaz.

Kmalu po pridobitvi certifikata osebne svetovalke je v moje življenje prišla grozna ločitev z možem in moje življenje se je zelo spremenilo.

Ponoven začetek? Zanosila sem z otrokom številka 3.

Kratek povzetek zgodbe: čeprav sem že poznala skrivnost izgube teže, uspešno obdržala novo postavo in postala "zgodba o uspehu", sem postala OGROMNA. Bila sem ena tistih mamic, ki se med nosečnostjo zredijo, kot da bi nosila trojčke. Če bi moj otrok tehtal toliko kilogramov, kot sem jih pridobila med nosečnostjo, bi rodila osnovnošolca.

Takoj, ko sem izvedela, da sem noseča, sem začela uporabljati izgovor, da jem za dva. Jedla sem vse, kar mi je zadišalo, in kilogrami so se zahvaljujoč sladoledu, hitri prehrani in picam kar nabirali. Popolnoma sem pozabila na zdravo prehrano in postavo, ki sem si jo tako dolgo želela.

Verjetno ste že uganili, da sem v devetih mescih skoraj "eksplodirala". Ko sem končno rodila svojega 4,3 kilograme težkega fantka, sem stopila na tehtnico in ugotovila, da sem se zredila za kar 49 kilogramov.

Moj otrok je bil končno rojen, jaz pa sem se spraševala: "Kaj pa zdaj, debeluška?"

Moja izguba teže. 2 del.

Ko sem sprejela depresivno dejstvo, da vsa teža, ki sem jo pridobila, ni bila posledica nosečnosti, ampak ČISTO PRAVA MAŠČOBA, sem se odločila, da se obrnem nazaj na Mumio, ki mi je pred leti že pomagal pri mojih težavah.

Odločila sem se, da bom tokrat tudi sama trdo delala za izgubo teže, ter si kupila tekaške superge in športno opremo. Kritično sem se pogledala v ogledalo in si postavila svoj cilj.

Veliko med nami je nezadovoljnih s trenutnim stanjem svojih teles. Motivirajo nas zgodbe, kot je moja, ampak to ni dovolj. Potrebujemo nekaj trajnega. Nekaj, kar nas bo motiviralo čisto vsak dan.

Preden sem začela izgubljati kilograme, sem se odločila, da se bom fotografirala vsak teden in tako sledila svojemu napredku. Začela sem uporabljati to čudežno smolo in se lotila vsakodnevnih kratkih pohodov na bližnji hrib. Tokrat se ne bom zanašala samo na to, da bo Mumio topil mojo maščobo, čeprav sem prvič izgubila kar 32 kilogramov v dveh mesecih.

Naročila sem svoj MumioXT in že naslednji dan je bil v mojem nabiralniku. Čas za akcijo!

Moji neverjetni rezultati. Mumio me ponovno reši!

1. teden: Polna zagona

Začela sem polna zagona. Ker Mumio ročno nabirajo v gorah Sibirije, so zaloge omejene in naročila sem si tri paketke za tri mesece. Odločila sem se, da si čas za kratek sprehod vzamem vsak večer, in teden pričela polna zagona.

Moja pot k popolni postavi se je začela!

4. teden: Izgubila sem že 27 kilogramov!

Čeprav sem po manj kot treh tednih obupala nad vsakodnevno aktivnostjo, sem izgubila že 27 kilogramov! Res sem upala, da mi bo vsakodnevni pohod na hrib uspel, ampak z novorojenčkom in dvema otrokoma to praktično ni bilo mogoče. Hvala bogu, da mi je Mumio pomagal tako kot prvič. Maščoba se topi, kilogrami izginjajo in moja samozavest se vrača!

9. teden: Dosegla sem svojo sanjsko postavo!

Tu je šele deveti teden, jaz pa sem že dosegla cilj, ki sem si ga zastavila pred začetkom svoje preobrazbe. Izgubila sem 49 kilogramov in počutim se odlično. Imam več energije in z veseljem tekam za starejšima dvema.

Prvič sem bila na plaži in z veseljem pokazala svojo novo postavo. Spet sem zadovoljna s svojim življenjem. Hvala, MumioXT!

V treh mesecih sem izgubila 49 kilogramov in malo manj kot eno leto po porodu mi je uspelo obdržati svojo novo postavo!

Sklep

Minilo je eno leto od mojega poroda in skoraj devet mesecev od moje čudežne izgube kilogramov. Moja postava je še vedno taka kot takrat, ko sem nehala hujšati. Pridobila nisem niti kilograma!

Čeprav sem nad preoblikovanjem svojega telesa navdušena, pa sem najbolj vesela tega, da sem lahko svojo zgodbo delila z vami.

MumioXT mi je že dvakrat pomagal pri neverjetnih rezultatih. Ta čudežna črna smola je skrivnost, ki mi je spet povrnila aktivno življenje in popolno samozavest. Dopust se bliža in komaj čakam, da spet stopim na plažo v novih kopalkah in pokažem svojo postavo.

Vsem bralcem, ki si želijo izgubiti odvečne kilograme, toplo priporočam, da preizkusijo MumioXT. Ker se Mumio pridobiva ročno, so količine zelo omejene, ampak uvoznik zagotavlja, da imajo na zalogi dovolj vsaj še za dva tedna. Kljub temu priporočajo, da si naročite zaloge vsaj za dva meseca, se pa trudijo, da bi zadostili vsemu povpraševanju.

POSEBNA PONUDBA: Bralci Siol.net lahko MumioXT naročite v časovno omejeni akcijski ponudbi (samo še tri dni)! Naročite ga lahko na: Klikni in naroči svoj MumioXT! Pozor: Zaradi velikega medijskega zanimanja in povpraševanja so zaloge omejene. Pohitite z naročilom, da si zagotovite svoj MumioXT pravočasno, pred poletjem! Naročite ga lahko na: Klikni in naroči svoj MumioXT!

Naročnik oglasnega članka je Dives Group Ltd.