HERO Mighty Patch, hit obliži proti mozoljem, zdaj na voljo v Sloveniji

Na slovenski trg so prispeli priljubljeni obliži proti mozoljem HERO Mighty Patch, ki ponujajo preprosto in učinkovito rešitev za kožo, nagnjeno k aknam. Obliži Mighty Patch vpijajo nečistoče, zmanjšujejo vnetje in ublažijo vidnost mozoljev. Primerni so za vse tipe kože ter predstavljajo preprosto alternativo klasičnim tretmajem proti aknam. Status priljubljenega beauty izdelka so pridobili zahvaljujoč prestižni nagradi revije Allure ter prvemu mestu v kategoriji Beauty & Personal Care na Amazonu.

Junak proti mozoljem

Obliži HERO Mighty Patch vsebujejo hidrokoloid – snov, ki privlači vlago, jo vpija in pretvori v mehak gel, ki ščiti kožo in ji pomaga, da se hitreje obnovi. Obliže HERO Mighty Patch preprosto prilepimo na mozolj in jih pustimo delovati 6 do 8 ur, da vpijejo odvečni sebum. Za razliko od običajnih lokalnih tretmajev Mighty Patch ustvari zaščitno bariero, ki preprečuje dotikanje in dodatno draženje mozolja, ščiti kožo pred nečistočami in bakterijami ter ustvarja optimalne pogoje za hitrejše celjenje.

V Sloveniji so obliži HERO Mighty Patch na voljo v trgovinah DM in so na voljo v treh dermatološko testiranih različicah:

Original – 24 obližev v naravnem odtenku kože

Foto: Alert d.o.o.

Invisible – 24 prozornih, izjemno tankih obližev za diskretno nošenje čez dan

Foto: Alert d.o.o.

Duo – praktično pakiranje s 6 Original in 6 Invisible obliži

Nežen, a učinkovit

HERO je sodobna skincare blagovna znamka, specializirana za nego proti mozoljem. Njeno poslanstvo je normalizirati akne ne glede na starost, spol, status ali življenjski slog. Blagovna znamka je nastala leta 2017, ko se je soustanoviteljica Ju Rhyu, utrujena od agresivnih tretmajev in dolgotrajnega okrevanja kože, odločila poiskati boljši način nege mozoljev. Navdih je našla v hidrokoloidnih obližih iz Južne Koreje, ki nežno vpijajo nečistoče in pomagajo koži, da se obnovi brez izsuševanja in draženja. Tako so nastali obliži Mighty Patch – majhni, diskretni zavezniki v boju proti mozoljem.

Uporabniki so hitro prepoznali, da jim HERO vrača nadzor nad aknami, blagovna znamka pa je v le nekaj letih postala sinonim za hitro, praktično in nežno rešitev za kožo, nagnjeno k nepravilnostim. HERO verjame, da so uporabniki pravi junaki svoje kože, blagovna znamka pa je tu, da jim pomaga to tudi pokazati.

Foto: Alert d.o.o.

Ne stiskaj, prilepi obliž

Mighty Patch je dermatološko testiran in primeren tudi za občutljivo kožo. Priporoča se za uporabo na zrelih, belih mozoljih, kjer fizično vpija vsebino nepravilnosti in prispeva k zmanjšanju njene vidnosti – brez agresivnih sestavin in zapletenih korakov v negi.

S prihodom HERO Mighty Patcha v slovenske trgovine DM potrošniki dobijo preprosto in učinkovito rešitev, ki se zlahka vključi v hiter življenjski slog: obliž deluje med nočnim spanjem, čez dan pa ga lahko uporabljamo celo pod ličili.

Koža včasih ne potrebuje zapletene nege – dovolj je, da prilepimo pravi obliž in pustimo naravnim procesom, da opravijo svoje.

Naročnik oglasnega sporočila je ALERT D.O.O.