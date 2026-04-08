Avtor:
B. G.

Sreda,
8. 4. 2026,
9.30

TikTok maska nega kože Hailey Bieber

Hailey Bieber promovira trend, ki lahko bolj škodi kot koristi

Hailey Bieber | Foto Guliverimage

Hailey Bieber je sprožila nenavaden trend nege kože, ki je pri ljudeh naletel na mešane odzive, skeptični pa so tudi strokovnjaki, ki opozarjajo, da ta praksa morda ni najboljša ideja.

Podjetnica in vplivnica Hailey Bieber je s svojo lepotno znamko Rhode Skin na Instagramu predstavila novo masko za obraz, kar sicer ne bi bilo nič presenetljivega, če je ne bi Hailey oglaševala na nenavaden način: s plastičnim glavnikom. Ravno ta poteza je hitro postala viralna.

Zanimanje za to metodo je pričakovano močno naraslo prav na TikToku, kjer so iskanja za "Hailey Bieber comb mask" dosegla skoraj 400 tisoč ogledov v enem tednu, prav tako pa se je močno povečalo tudi iskanje podobnih izrazov na spletu.

Kljub priljubljenosti pa strokovnjaki za nego kože opozarjajo, da tak način nanašanja lahko koži bolj škodi kot koristi.

Uporaba glavnika prinaša več tveganj

Pri izdelkih za nego kože je namreč ključnega pomena, kako se ti izdelki uporabljajo. To velja tudi za maske za obraz. Te so v prvi vrsti namenjene vlaženju, sijaju in svežemu videzu kože, a način nanašanja igra veliko vlogo pri končnem učinku.

Maske za obraz je priporočljivo nanašati na čisto in suho kožo, pri tem pa uporabljati ustrezne pripomočke: na primer čiste prste, čopič ali silikonski aplikator.

Uporaba glavnika za nanašanje prinaša več tveganj. Med največjimi je prisotnost bakterij in nečistoč, saj se na zobcih pogosto zadržujejo ostanki odmrle kože z lasišča ter mikroorganizmi, ki se nato prenesejo na obraz. Takšne nečistoče pogosto povzročijo razdraženost kože. Dodatno težavo predstavljajo trdi in ostri zobci glavnika, ki lahko opraskajo površino kože ali povzročijo prekomerno luščenje, s čimer se oslabi tudi njena naravna zaščitna bariera.

Za najboljše rezultate in zdravo kožo strokovnjaki svetujejo, da se maske vedno nanašajo s čistimi rokami ali pripomočki, ki so namenjeni negi obraza, četudi vplivneži na družbenih omrežjih trdijo drugače. Trendi tam pogosto delujejo privlačno, a pri negi kože je pomembno, da ima prednost varnost in ne viralnost.

