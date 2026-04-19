Poseg odstranitve maščobe v licih (v ang. buccal fat removal), ki obljublja bolj izklesane obrazne poteze, je v zadnjih letih predvsem zaradi družbenih omrežij in zvezdnic postal eden najbolj izpostavljenih lepotnih trendov. A medtem ko v tujini zanimanje zanj že upada, strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko šlo za nepremišljeno odločitev z dolgoročnimi posledicami. Slovenski estetski kirurg pravi, da je pri tem posegu potrebna posebna previdnost, in meni, da ga bodo številni sčasoma obžalovali.

Čeprav je poseg v svetovnem merilu pritegnil veliko pozornosti, zanimanje zanj v Sloveniji ostaja zelo omejeno, pojasnjuje estetski kirurg Ernest Novak. "V Sloveniji je povpraševanja po tem posegu zelo malo – le občasno se pojavi kakšna pacientka, ki ima vprašanja v zvezi s tem. "Po njegovih besedah to kaže, da pacienti pri nas k estetskim posegom pristopajo bolj premišljeno in niso tako podvrženi trendom.

Kljub temu opozarja, da gre za poseg, ki je pogosto posledica vpliva družbenih omrežij. "Po mojem mnenju gre predvsem za trendovski in nepremišljen poseg, ki nasprotuje logiki estetske kirurgije, zlasti v smislu pomlajevanja obraza," poudarja. Eden ključnih procesov staranja je namreč izguba volumna v obrazu, pri tem posegu pa se ta volumen dodatno odstrani.

Foto: Shutterstock

Slaba informiranost in vpliv družbenih omrežij

Poleg tega po njegovem mnenju mnogi pacienti pogosto ne razumejo, kaj ta poseg dejansko pomeni, saj so zelo slabo seznanjeni. Velik vpliv imajo fotografije zvezdnikov in objave na družbenih omrežjih, ki pogosto ne odražajo realnega stanja, opozarja.

"Zelo pogosto so takšne fotografije obdelane in prirejene, da prikazujejo rezultat v najboljši možni luči in v točno določenem časovnem obdobju po posegu, ki ne odraža nujno dolgoročnega stanja."

Na vprašanje, ali so za spremembe videza pri zvezdnicah res krivi tovrstni posegi, kirurg odgovarja previdno. Po njegovih besedah je težko zanesljivo oceniti, kaj je bilo dejansko narejeno, saj gre pogosto za kombinacijo različnih posegov. Ob tem poudarja, da je treba fotografije na družbenih omrežjih vedno jemati z določeno mero kritičnosti, saj so pogosto predstavljene na način, ki ne odraža nujno realnega stanja.

A na srečo zanimanje za poseg v tujini že upada, opaža kirurg, saj naj bi se v državah, kjer se je ta trend začel, povpraševanje v letu 2025 zmanjšalo za približno 35 odstotkov. "Menim, da bodo številni ljudje sčasoma obžalovali odločitev za ta poseg," še pravi in dodaja, da zagotovo obstajajo primeri, ko je poseg pacientom pomagal, vendar so ti izjemno redki.

Manekenka Bella Hadid je znan primer, kako si je s posegi spremenila videz. Foto: Guliverimage

Za kakšen poseg pravzaprav gre?

Poseg odstranitve maščobe v licih je kirurški poseg, pri katerem kirurg skozi majhen rez na notranji strani lic odstrani del maščobnega tkiva. Pri tem mora biti izjemno previden, saj lahko prekomerna odstranitev povzroči preveč upadel videz obraza, hkrati pa obstaja tveganje za poškodbe živcev ali izvodila slinavke.

Najpogostejši razlog za poseg je želja po bolj definiranem obrazu, pri čemer si pacienti želijo ožji spodnji del obraza in bolj poudarjene ličnice, kar ustvarja bolj izrazit videz.

Vendar pa rezultati niso vedno takšni, kot jih vidimo na spletu, poudarja kirurg. Poseg lahko sicer bistveno spremeni obraz, a previdnost pri interpretaciji rezultatov, ki jih vidimo na družbenih omrežjih, je ključna.

"Ni jasno, ali so te fotografije odraz realnega stanja," razlaga in dodaja, da je sicer mogoče doseči izrazite spremembe, a se šele sčasoma pokaže, ali so dolgoročno tudi estetsko optimalne.

Foto: Shutterstock

Dolgoročna tveganja in učinki staranja

Ena največjih težav, ki so se pokazale v zadnjih letih, je prekomerno upadel obraz zaradi odstranitve prevelike količine maščobe. Ta pojav je bil posebej opazen v ZDA, kjer je bil trend najbolj razširjen in od koder prihaja tudi največ fotografij zvezdnic, ki se z vidno manj volumna v ličnicah sprehajajo po rdečih preprogah.

Ker gre za trajen poseg, je previdnost še toliko pomembnejša. Odstranjeno maščobno tkivo se ne more povrniti v prvotno stanje: "Treba se je zavedati, da gre za trajen poseg," opozarja. Ob tem poudarja, da morajo kirurgi upoštevati tudi naravne procese staranja, kot je izguba volumna v obrazu, zato je treba pri takšnih posegih ravnati zelo premišljeno.

Zanimivo pa večina ljudi za ta poseg sploh ni primerna, meni Novak. Poseg bi bil po njegovem mnenju primeren le za posameznike z izrazito okroglim obrazom, pa še v teh primerih mora biti poseg izveden zelo zadržano. Neposredne alternative sicer ni, vendar je v določenih primerih mogoče boljše razmerje obraza doseči tudi drugače, na primer z dermalnimi polnili ali postopki za izboljšanje čeljustne linije.

