Ponedeljek, 11. 5. 2026, 10.47
Ena najbolj priljubljenih modnih znamk za ženske prihaja v Slovenijo
Ljubiteljice urbanega uličnega stila in sodobnega denima bodo končno prišle na svoj račun – v Slovenijo prihaja JJXX, ena najbolj priljubljenih ženskih modnih znamk, ki je v zadnjih letih osvojila evropske modne prestolnice.
Nova modna zgodba bo predstavljena ob odprtju največje trgovine Jack & Jones v Sloveniji, ki svoja vrata odpira v sredo, 13. maja, ob 17. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik.
Poleg moške mode Jack & Jones bo obiskovalcem prvič pri nas na voljo tudi sodobna ženska kolekcija JJXX, ki združuje skandinavski minimalizem, trendovske kroje in sproščen urbani slog.
Znamka navdušuje predvsem z modernimi kosi iz denima, udobnimi silhuetami in modnimi kombinacijami za vsak dan, namenjena pa je samozavestnim posameznicam, ki skozi modo izražajo svojo osebnost in življenjski slog.
Prihod modne znamke bodo pospremili tudi energični ritmi priljubljene skupine Jet Black Diamonds in nastop znanega house didžeja, ki bodo novo trgovino na kar 700 kvadratnih metrih spremenili v pravo urbano modno središče.
Dogodek bo tako združil sodobno glasbo, kreativnost s posebno aktivacijo priznanega slovenskega striparja Izarja Lunačka, energijo uličnega stila ter sproščeno mladostno vzdušje v duhu blagovnih znamk Jack & Jones in JJXX ter otroške linije JJ Kids.
Naročnik oglasne vsebine je Bestseller d.o.o.