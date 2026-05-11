Ena najbolj priljubljenih modnih znamk za ženske prihaja v Slovenijo

Ljubiteljice urbanega uličnega stila in sodobnega denima bodo končno prišle na svoj račun – v Slovenijo prihaja JJXX, ena najbolj priljubljenih ženskih modnih znamk, ki je v zadnjih letih osvojila evropske modne prestolnice.

Nova modna zgodba bo predstavljena ob odprtju največje trgovine Jack & Jones v Sloveniji, ki svoja vrata odpira v sredo, 13. maja, ob 17. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik.

Foto: BESTSELLER Poleg moške mode Jack & Jones bo obiskovalcem prvič pri nas na voljo tudi sodobna ženska kolekcija JJXX, ki združuje skandinavski minimalizem, trendovske kroje in sproščen urbani slog.

Znamka navdušuje predvsem z modernimi kosi iz denima, udobnimi silhuetami in modnimi kombinacijami za vsak dan, namenjena pa je samozavestnim posameznicam, ki skozi modo izražajo svojo osebnost in življenjski slog.

Foto: BESTSELLER Prihod modne znamke bodo pospremili tudi energični ritmi priljubljene skupine Jet Black Diamonds in nastop znanega house didžeja, ki bodo novo trgovino na kar 700 kvadratnih metrih spremenili v pravo urbano modno središče.

Dogodek bo tako združil sodobno glasbo, kreativnost s posebno aktivacijo priznanega slovenskega striparja Izarja Lunačka, energijo uličnega stila ter sproščeno mladostno vzdušje v duhu blagovnih znamk Jack & Jones in JJXX ter otroške linije JJ Kids.

