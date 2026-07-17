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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
17. 7. 2026,
11.45

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Dua Lipa ruta trend poletje

Petek, 17. 7. 2026, 11.45

10 minut

Dua Lipa je z medenih tednov prinesla modni kos, ki ga boste želeli nositi tudi vi

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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Dua Lipa | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Po vrnitvi z medenih tednov v Italiji je Dua Lipa zopet navdušila z modno izbiro. V New York je s seboj prinesla dodatek, ki ji je očitno še posebej pri srcu, saj ga je nosila že med dopustom. Gre za kos, ki je to poletje eden največjih modnih trendov in v svojo garderobo ga lahko na številne načine vključite tudi vi.

Stajling, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih 

Za prihod v snemalni studio v New Yorku je Dua Lipa izbrala videz, ki je v hipu pritegnil pozornost modnih navdušencev. Na glavo si je zavezala temno modro ruto z belimi vzorci, ki je celotnemu stajlingu dodala sproščen, a hkrati zelo eleganten pridih. Kombinirala jo je s črno obleko z detajlom čipke, širokim črnim pasom, škornji znamke Miu Miu, rumeno torbico in velikimi sončnimi očali.

Ruta, ki je zvezdnica ne izpusti iz omare 

Temno modra ruta z belimi vzorci je očitno postala eden najljubših pevkinih dodatkov. Nosila jo je že med dopustom v Italiji, zdaj pa jo je vključila tudi v svoj mestni stajling. To pa niti ni presenetljivo, saj so rute letos eden najbolj priljubljenih modnih dodatkov poletja. So lahkotne, praktične in dovolj vsestranske, da jih lahko nosite ob različnih priložnostih. 

Kako nositi rute to poletje? 

Ruta je eden tistih modnih dodatkov, pri katerem skoraj ni pravil. Lahko jo zavežete okoli glave in ustvarite videz, ki spominja na brezskrbne poletne počitnice, ali pa jo nosite okoli vratu za pridih elegance. Odlično se poda tudi na ročaj torbice, kjer popestri še tako preprost videz. Mnoge jo uporabljajo kot dodatek h kopalkam, vse pogosteje pa jo lahko opazimo celo zavezano okoli paščkov japonk, s čimer navadno poletno obutev spremenijo v nekaj posebnega. Prav zaradi svoje vsestranskosti je ruta kos, ki ga boste to poletje brez težav vključili v skoraj vsak stajling. 

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