Družbena omrežja so ustvarila nov nevaren trend, tokrat so tarča mladi moški

Na TikToku, Instagramu in spletnih forumih se je med mladimi moškimi začel širiti trend looksmaxxing, obsesivno izboljševanje videza, ki temelji na prepričanju, da je obraz ključ do uspeha, privlačnosti in družbenega statusa.

Gre za kulturo, v kateri uporabniki ocenjujejo svoj obraz po domnevno objektivnih merilih simetrije čeljusti, oči in drugih potez, nato pa iščejo načine, kako bi svoj videz "optimizirali".

Trend sega od neškodljive nege kože, fitnesa in diet do ekstremnih posegov, kot so estetske operacije, injekcije in celo nevarne prakse, pri katerih si fantje z udarci poškodujejo obrazne kosti v upanju na bolj izrazito čeljust. Čeprav strokovnjaki opozarjajo, da takšne metode nimajo znanstvene podlage in lahko povzročijo trajne poškodbe, imajo videi s to tematiko na družbenih omrežjih več sto milijonov ogledov.

Zakaj looksmaxxing privlači mlade moške?

Pojav ima korenine v spletnih skupnostih kulture incel, ki se je pojavila okrog leta 2010, ko so uporabniki neuspehe v odnosih pripisovali biologiji in videzu. Pandemija leta 2020 je trend še pospešila, saj so številni mladostniki ostali izolirani doma, brez športnih aktivnosti, druženja in občutka pripadnosti. Na forumih so našli skupnost, ki pa pogosto temelji na tekmovalnosti, poniževanju in nenehnem primerjanju.

Namesto podpore takšni prostori ustvarjajo občutek, da je vrednost moškega odvisna predvsem od njegovega videza in spolnega uspeha. Mladi se zato vse bolj osredotočajo na telesno popolnost, pri čemer pogosto posegajo po nevarnih praksah ali škodljivih substancah.

Popoln obraz kot nova valuta uspeha

Looksmaxxing pa ni nastal kar tako. Družba že desetletja poveličuje popolne obraze slavnih osebnosti, estetske popravke in mladosten videz. Razlika je predvsem v denarju in dostopu do lepotnih posegov. Medtem ko si zvezdniki lahko privoščijo drage estetske terapije, številni mladi verjamejo, da je njihov videz vse, kar imajo.

Na družbenih omrežjih se širijo ideje, da boljši videz samodejno prinaša moč, uspeh in samozavest. Vplivneži pogosto prodajajo agresivne rutine izpopolnjevanja videza kot pot do "najboljše različice sebe", čeprav številne metode nimajo nikakršne strokovne podlage.

Nevarna kultura samokaznovanja

Posebnost kulture looksmaxxing pa ni zgolj obsedenost z videzom, temveč tudi to, da izpopolnjevanje videza ni le skrb zase, ampak tudi dokaz discipline in moškosti. Bolečina, odrekanje in ekstremni posegi naj bi dokazovali predanost cilju. Prav zato trend strokovnjaki povezujejo tudi z duševnimi stiskami, osamljenostjo in občutkom izgubljenosti med mladimi moškimi.

Mnogi fantje danes odraščajo v okolju brez močnih skupnosti, varnih prostorov za druženje in pristnih odnosov. Namesto tega jih oblikujejo algoritmi družbenih omrežij, ki nenehno poudarjajo videz, uspeh in primerjanje z drugimi.

Strokovnjaki poudarjajo, da ta trend razkriva širše družbene težave: obraz je postal produkt, ki ga je treba nenehno ocenjevati, izboljševati in prodajati, namesto da bi ostal sredstvo za komunikacijo, izražanje in povezovanje z drugimi. Številni zato menijo, da mladi danes ne potrebujejo novih filtrov, posegov ali ekstremnih metod, temveč predvsem več občutka pripadnosti, skupnosti in pristnih medosebnih odnosov.