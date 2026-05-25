Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

34 minut

Disko kodri so novi hit poletja: razkrivamo, kako jih lahko ustvarite

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletje vedno prinese kakšen lepotni trend, ki ga začnejo vsi shranjevati na Pinterest in TikTok, letos pa so to brez dvoma disko kodri. Gre za manjše, zelo voluminozne kodre, ki ustvarijo tisti rahlo razmršen, napihnjen videz z retro pridihom. Pričeska deluje igrivo, samozavestno in hkrati zelo poletno, zato ni presenetljivo, da jo trenutno videvamo povsod, na primer na festivalih in večernih izhodih ob morju.

Zakaj so disko kodri ponovno tako priljubljeni?

Disko kodri so eden tistih trendov, ki na prvi pogled deluje sproščeno, v resnici pa je zaradi njih celoten videz bolj poseben in opazen. V času, ko prevladujejo minimalistični stajlingi in naravna ličila, so prav lasje postali tisti del videza, kjer si veliko ljudi želi malo več volumna, teksture in karakterja. Takšni kodri lepo poudarijo obraz, pričeska pa deluje hkrati retro in moderno, zato ni čudno, da jih obožujejo tudi številne zvezdnice, vplivnice in modne navdušenke.

Kako ustvariti disko kodre?

Najlažje jih ustvarite s tanjšim kodralnikom, saj so prav manjši kodri ključ do tega videza. Lase razdelite na tanke pramene in vsak pramen posebej navijte, nato pa pustite, da se kodri popolnoma ohladijo. Ko zaključite, jih nežno razrahljajte s prsti ali glavnikom z redkimi zobmi, da dobite tisti značilen napihnjen volumen skoraj v stilu afro pričeske. Za bolj obstojen rezultat na koncu dodajte še malo spreja za teksturo ali laka za lase.

Poletna nega kodrov za dolgo obstojnost

Ker so poleti lasje pogosto bolj suhi zaradi sonca in morja, je pomembno, da kodrom dodate dovolj vlage in zaščite. Najlepše bodo videti, če bodo lasje mehki, sijoči in brez izsušenih konic, zato po stiliranju uporabite lahko olje ali serum. Če želite volumen ohraniti čim dlje, se las ne dotikajte preveč, naslednji dan pa jih lahko osvežite z malo vode in pene za kodre, da ponovno dobijo obliko in polnost.

Foto: Shutterstock

