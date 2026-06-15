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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
19.23

Osveženo pred

18 minut

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Francoska nogometna reprezentanca torbica moda

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 19.23

18 minut

Chanel, Hermès in Vuitton: francoski nogometaši navdušili z luksuznimi torbicami

Avtor:
B. G.

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Kylian Mbappe | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Medtem ko reprezentance na velika nogometna tekmovanja običajno prihajajo v enotnih športnih trenirkah in sponzorski opremi, je francoska nogometna reprezentanca pred svetovnim prvenstvom 2026 ubrala popolnoma drugačno pot.

Prihod francoske reprezentance na svetovno prvenstvo 2026 je postal prava modna revija, na kateri so zvezdniki pokazali, da njihov občutek za slog ni nič manj impresiven od nogometnih sposobnosti.

Namesto klasičnih športnih torb so številni člani reprezentance, znane kot Les Bleus, namreč izbrali prestižne modne dodatke najuglednejših francoskih modnih hiš. V ospredju so bile ekskluzivne torbe znamk Chanel, Hermès, Louis Vuitton in Dior, med katerimi so bile tudi zbirateljske in zelo redke različice, vredne več deset tisoč evrov.

Njihovi modni dodatki niso bili le simbol prestiža, temveč tudi izraz osebnega sloga. Posebno pozornost so pritegnile luksuzne torbice, ki jih običajno povezujemo z ženskimi kolekcijami, vendar jih sodobni modni trendi vse pogosteje postavljajo v ospredje tudi pri moških modnih navdušencih.

Hermès, Chanel in Vuitton kot simbol francoskega ponosa

Izbira torb francoskih luksuznih znamk ni bila naključna. Igralci so s tem pokazali tudi nekaj nacionalnega ponosa in podprli modne hiše, ki veljajo za globalne ambasadorje francoske elegance.

Od ikoničnih potovalnih modelov znamke Hermès do redkih Chanelovih kosov in brezčasnih kreacij Louisa Vuittona so nogometaši dokazali, da luksuz lahko nosijo popolnoma sproščeno. Prav ta kombinacija športne samozavesti in visoke mode je na družbenih omrežjih navdušila številne modne poznavalce.

Velika pričakovanja pred svetovnim prvenstvom 2026

Sicer pa francoska reprezentanca tudi na igrišču ostaja med glavnimi favoriti za naslov svetovnega prvaka. Selektor Didier Deschamps bo v Severni Ameriki lovil nov velik uspeh, medtem ko so njegovi igralci že pred prvo tekmo pokazali, da znajo pritegniti pozornost tudi zunaj nogometnih zelenic.

Če bo njihova forma na igrišču vsaj približno tako prepričljiva kot njihov modni prihod, bo francoska nogometna reprezentanca tudi na svetovnem prvenstvu med ekipami, o katerih se bo največ govorilo.

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