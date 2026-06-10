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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
10. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 58 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... moda poletje Maria Kragmann

Sreda, 10. 6. 2026, 4.00

5 ur, 58 minut

Brezčasna kombinacija bele in črne: za popoln poletni videz ne potrebujete veliko

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Maria Kragmann | Foto Instagram

Foto: Instagram

Na sončni Majorki je modna vplivnica Maria Kragmann ponovno dokazala, da za eleganten videz ni potrebno veliko. S svojim premišljeno izbranim stajlingom je pritegnila številne poglede in navdušila ljubiteljice minimalistične mode. Tokrat je posegla po brezčasni kombinaciji bele in črne barve, ki vedno deluje prefinjeno in urejeno. V nadaljevanju vam razkrivamo ključne modne kose, s katerimi je ustvarila popoln poletni videz.

Bela dolga obleka

Osrednji kos njenega stajlinga je bila bela dolga obleka, ki je poskrbela za lahkoten in ženstven videz. Sproščen kroj je poudaril poletno eleganco, medtem ko je svetel odtenek ustvaril pravi poletni vtis. Takšna obleka je odlična izbira za vroče dni.

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Črne balerinke

Videz je dopolnila z mrežastimi črnimi balerinkami, ki so poskrbele za eleganten kontrast beli obleki. Gre za obutev, ki je letos ponovno v ospredju modnih trendov in navdušuje s svojo vsestranskostjo. Balerinke so udobne, hkrati pa dovolj prefinjene za različne priložnosti.

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Črna očala

Nepogrešljiv modni dodatek so bila tudi črna sončna očala. Poleg zaščite pred soncem so stajlingu dodala pridih skrivnostnosti in elegance. Klasičen črn okvir je odlična izbira, saj se brez težav poda k različnim modnim kombinacijam.

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Črna torbica

Piko na i je predstavljala črna torbica, ki je celoten videz odlično povezala. Minimalističen dizajn je poudaril prefinjenost stajlinga, hkrati pa dokazal, da so prav preprosti dodatki pogosto najučinkovitejši.

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