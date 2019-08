Bil sem plešast in imel 145 kilogramov. Danes sem samo še plešast!

Oglasno sporočilo

Resnica je preprosta: samo močnejši ljudje (ali tisti, ki so to bili) vedo, kakšno je življenje z odvečnimi kilogrami. Samo oni zares vedo, kakšen je občutek, ko te ljudje opazujejo, kjerkoli si, in ko živiš z občutkom, da si kot nilski konj v sobi, polni gazel.

Nikoli se ne počutiš udobno v svoji koži in ogledalo postane tvoj največji sovražnik, v tebi pa se prebudi nekakšen mazohizem in vsako jutro se na novo pogledaš v ogledalo. Pogledaš spredaj, s strani in od zadaj – in vsakokrat te preplavi občutek, da sovražiš maščobo okoli trebuha, viseče roke in veliko zadnjico.

Dobro vem, o čem govorim, ker sem jaz eden izmed teh ljudi. Postal sem plešast in debel pri svojih 38 letih. Zdravnik mi je predpisoval tablete za visok pritisk, tablete za nižanje holesterola in celo antidepresive, ker debelost vpliva na psiho kot udarec v trebuh.

Najhujši je občutek izgube volje, ne želiš si niti v družbo niti v javnost, ker nočeš, da bi te ljudje obsojali. Na dopustu plaže ne obiskuješ, ker nočeš, da bi se vsi obračali za teboj iz napačnega razloga. Preprosto te je sram samega sebe in samozavest izginja iz dneva v dan. Kljub vsemu pa se ne zmoreš odpovedati mamljivi hrani, sladicam in prigrizkom pred televizijo.

Moje ime je Marko in izgubil sem 50 kilogramov brez naporne vadbe

Tako sem bil videti s 145 kilogrami. Po teh 20 vrsticah uvoda je čas, da se predstavim. Ime mi je Marko in nekoč sem imel 145 kilogramov. Bil sem "mojster" v iskanju izgovorov, zakaj se kilogrami nabirajo dan za dnem: imam sedeče delo, nimam časa za vadbo, raje preživljam čas z družino, imam operirano koleno ... Imel sem tisoč in en izgovor, zakaj nisem aktiven.

Kot vsi preostali sem preizkusil številne diete. Veliko muke za malo rezultata in izgubljeni kilogrami se takoj povrnejo. Po vsej logiki bi morali biti na dieti do konca življenja. Dieta je kot opustitev kajenja. Dovolj je ena cigareta mesece kasneje in spet gre vse k vragu. Kilogrami se vrnejo in ponavadi še kakšen dodaten.

Najbolj me je zadelo, ko mi je sin rekel, da postajam asocialen. Moj sin, ki ima 16 let. Da sem vedno slabe volje in asocialen. In vse to je bila posledica moje debelosti. To je samo še poglobilo moje težave s samozavestjo in depresijo.

Vsi, ki smo debeli ali smo to bili, mislimo, da bi se življenje popolnoma spremenilo, če bi izgubili odvečne kilograme. Veste, kaj? TO JE ČISTA RESNICA.

Moje življenje se je popolnoma spremenilo. In to ne tako, da sem se nekega dne odločil, da spremenim vse svoje navade, ker nihče od nas nima časa, da bi življenje preživel v telovadnici kot Rocky – vstajati pred sončnim vzhodom, preteči 15 kilometrov in popoldne obiskati telovadnico. Kaj šele za pripravo obrokov za ves dan, 17 obrokov dnevno, 120 različnih sestavin v hladilniku in prebiranje novih nasvetov nutricionistov vse dneve.

Moje življenje je spremenila ena spektakularna steklenička. Vsi vemo, kako pravijo, da ne obstaja "čudežna tableta". Za mene obstaja. Njeno ime je RE Lite Plus. Pravijo, da je lahko nekaj predobro, da bi bilo res. V tem primeru je samo dobro in pika. Dobro je preslaba beseda, da bi opisali izdelek, ki ti v samo nekaj mesecih popolnoma spremeni življenje – to je preprosto spektakularno.

Priznam, bil sem skeptičen, ko sem prvič videl ta izdelek na internetu. Začel sem raziskovati aktivne sestavine, ki jih vsebuje, in vsaka informacija, ki sem jo odkril, je samo potrjevala učinek RE Lite Plus. Na vsaki posamezni sestavini so bile opravljene številne raziskave priznanih centrov, ki so potrjevali učinek na hujšanje.

Izgubiti nisem imel česa razen odvečnih kilogramov – in odločil sem se.

Kako opisati moje stanje, ko sem začel uporabljati RE Lite Plus? Mogoče je najboljši izraz čisti šok. Kako drugače opisati to, da vam tehtnica vsak dan pokaže POL KILOGRAMA MANJ? Da, pravilno ste prebrali – 500 gramov oziroma pol kilograma vsak dan.

Prvih nekaj dni sem mislil, da izgubljam odvečno vodo in da se bo napredek ustavil. Hvala bogu se to ni zgodilo. V treh mesecih sem izgubil 45 kilogramov. Žena je mislila, da pijem strup, ne izdelka za hujšanje. Ampak daleč od tega ... Povrnila se mi je energija, dobil sem voljo za življenje in nasmeh – prebudil se je človek, kakršen sem bil včasih. Kot da bi spal zimsko spanje pod vsemi odvečnimi kilogrami in maščobo. Povrnil se mi je tudi libido, česar je bila še posebej vesela moja žena – ampak zdaj ni pravi trenutek za to temo.

Skrivnostna sestavina, ki je spremenila življenja več kot 14 tisoč Slovencev

V čem je trik izdelka RE Lite Plus? Ekstrakt rosehip. To ni nikakršna ekstravagantna rastlina, ampak preprosto – šipek! Neverjetno, ampak zgoščen koncentrat kakovostnega šipka ima naravnost neverjeten učinek na delovanje človeškega telesa, ko govorimo o metabolizmu in hujšanju.

RE Lite Plus temelji na ekstraktu šipka, formula pa je rezultat let raziskovanja in testiranj. Ta so potrdila moč narave, ki je na dosegu roke. Lahko bi vam razlagal o raziskavah, ki so potrdile delovanje RE Lite Plus, ter našteval znane znanstvenike, ki so bili navdušeni nad rezultati in formulo, ki nutricioniste spravlja v zadrego, ker tega niso ugotovili prej.

Ampak meni nič od tega ni pomembno, ker imam svojo zgodbo, ki je dovolj velik dokaz. Imam 95 kilogramov. Idealno težo za svojo višino. Najpomembneje od vsega pa je, da se končno počutim samozavestno in da sem zadovoljen s svojim videzom. Moje življenje se je spremenilo brez diet, odrekanja in umiranja na obroke med treningi.

Najboljše od vsega pa je, da me je ta sprememba prisilila, da si nikoli več ne bom dovolil, da se kilogrami povrnejo. Vse, kar močnejši ljudje potrebujemo (oz. potrebujejo), je občutek, da je izguba mogoča in da obstaja preprost način. Moj način je bil RE Lite Plus, za katerega verjamem, da je pravi čudež narave.

Zakaj sem napisal ta članek? Ker mislim, da se resnica danes težko prebija do ljudi zaradi številnih preparatov za hujšanje, ki uporabljajo neverjetne trditve in različne načine, da iz ljudi izvabijo denar v zameno za izdelke, ki ne delujejo. Zaradi poplave takšnih izdelkov se tisti, ki zares delujejo (kot je RE Lite Plus), težko prebijejo na trg, čeprav so rezultati spektakularni in spreminjajo na tisoče življenj (vključno z mojim).

Na koncu vse poti vodijo k preprostemu vprašanju, ali je vredno dati priložnost nekemu izdelku. Mislim, da je odgovor več kot očiten. Če je lahko RE Lite Plus v nekaj mesecih spremenil moje življenje, potem lahko pomaga vsakemu, da izgubi odvečne kilograme.

Sklep

Če kljub vsemu še vedno dvomite o uspehu te diete, jo morate preizkusiti in se prepričati na lastni koži. Vsi dvomi, ki sem jih imel sam, so izginili takoj, ko so se kilogrami začeli topiti. Tako kot jaz je že več kot 14 tisoč Slovencev najboljši dokaz za učinkovitost tega izdelka.

Naročnik oglasnega sporočila je Ardoria.