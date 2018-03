Balzami Subrina so številka 1 v Sloveniji

Lepi, sijoči lasje so želja vsake ženske, ki kupuje izdelke za nego las. Ko gre za balzame za lase, Slovenke očitno prisegate na priljubljene znamko balzame Subrina, ki so tudi najbolj prodajani balzami v Sloveniji*. Nič presenetljivega torej, da ta znamka letos praznuje 60 let obstoja.

Oglasno sporočilo

Zgodba balzama Subrina se je začela leta 1958, ko je podjetje Ilirija na trgu bivše Jugoslavije predstavilo prvi balzam za hitro regeneracijo las z imenom Subrina. Že takoj ob svojem prihodu na trg v 50-ih letih prejšnjega stoletja je ta izjemen izdelek - balzam Subrina - korenito spremenil navade potrošnikov in frizerjev pri negi las ter tako ustvaril pravo kozmetično revolucijo.

Balzam Subrina je od svojih začetkov pa vse do danes združeval izkušnje frizerjev in znanje, ki se kaže v izjemno kakovostnih formulacijah. Ustvarjanju prvega balzama Subrina so sledile mnoge variacije, ki so dosledno sledile najvišjim zahtevam v lasni negi. Danes linija nege las Subrina ponuja šest odličnih balzamov za lase: za normalne lase z aloje vero, za barvane lase z vitaminom E in žitnimi proteini, za suhe in poškodovane lase z oljem makadamije in keratinom, za tanke lase brez leska z izvlečkom lotusa in svilenimi proteini, za oslabljene lase z izvlečkom oljke in pomaranče ter za lase brez sijaja z arganovim oljem in izvlečkom cvetov frangipani. Vsak od njih je prilagojen različnim tipom las in njihovim specifičnim zahtevam, vsi pa poleg svojih edinstvenih lastnosti zagotavljajo mehkobo, sijaj in vitalnost las.

Balzami Subrina kot blagovna znamka številka 1 v Sloveniji ponujajo potrošnicam odlične slovenske kozmetične izdelke. Z razvojem formulacij v Ljubljani in s proizvodnjo ter kontrolo kakovosti v Lendavi nudijo preverjeno kakovost vse od ideje pa do končnega izdelka na polici. Vse recepture balzamov za lase so zasnovane z mislijo na zdravje potrošnikov in okolje ter ne vsebujejo konzervansov parabenov, sproščevalcev formaldehida, umetnih barvil in parafinskih olj – te nadomeščajo dragocena rastlinska olja z visoko negovalno vrednostjo.

Izdelki znamke Subrina za lasno nego vključujejo popolno ponudbo z odličnimi šamponi, balzami in izdelki za oblikovanje las. Z njihovo uporabo bodo vaši lasje ponovno mehki, zdravi in bleščeči.

Ikonični izdelek balzam Subrina je skozi desetletja postal in ostal najbolj priljubljen balzam za lase med slovenskimi uporabnicami.

* Izračun je pripravljen na osnovi letnih količinskih podatkov Nielsenovega panela maloprodaje za obdobje enega leta (Mar'16 - Feb'17) za blagovno skupino Balzami za lase na slovenskem trgu. (Avtorske pravice © 2017, The Nielsen Company.)