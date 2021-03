Mitja Okorn razkril svojo režisersko zvezdniško zahtevo, ki preseneti marsikoga #video

Mitja Okorn je kot prvi slovenski režiser režiral film v Hollywoodu. Neposreden perfekcionist, ki stremi svojim ciljem in jih tudi doseže, o čemer pričajo njegove številne filmska uspešnice. Katera so najbolj zmotna mnenja ljudi o hollywoodskih zvezdnikih, kaj sporoča tistim, ki so mu mu v preteklosti metali polena pod noge, kdo je zavisten, ali ga še boli glava od podiranja zidov, kaj ima Will Smith kupnega z južnjaki in kakšne so neobičajne prehranjevalne navade Carle Delevingne. Vse to izveste v tokratnem Trendičveku.

Foto: Ana Kovač Mitja Okorn je eden je najuspešnejših slovenskih režiserjev, ki živi svoje sanje. A njegova pot do tja je bila vse prej kot lahka. Ne le, da si je za svoj prvi gverilski nizkoproračunski film Tu pa tam denar moral sposoditi celo pri mafiji, veliko polen je dobil pod noge prav na domačem ustvarjalnem terenu. A on se ni dal. Še več! Še bolj trmasto in vztrajno je stremel k svojemu cilju in svoji največji ljubezni v življenju – ustvarjanju filmov.

Foto: Ana Kovač Pot ga je peljala na Poljsko, kjer je ustvaril megahit Pisma sv. Nikolaju, sledila mu je uspešnica Planet samskih, zdaj pa mu je kot prvemu slovenskemu režiserju uspel preboj v sam filmski vrh - Hollywood. Tam je ustvaril romantično dramo Leto življenja, ki jo je začel snemati že leta 2017 in v kateri sta zaigrala Cara Delevingne in Jaden Smith, pri filmu pa so sodelovala tudi druga zvezdniška imena kot sta Will Smith in Cuba Goodnig Jr. »Filmski jezik je povsod isti,« pravi Mitja, ki kot večni upornik ni nikoli v življenju pokusil alkohola in niti se nikoli ni dotaknil cigaret. Njegova »droga« je film in režija, ki ju tako ljubi.

Foto: Ana Kovač Sedaj je Mitja misli že usmeril k novemu projektu. Pripravlja zgodovinsko biografsko dramo o Draženu Petroviću in Vladetu Divcu, dveh prijateljih, ki sta skupaj z jugoslovansko reprezentanco premagala vse, igrala v NBA, a zaradi vojne in politike sta prijateljstvo prekinila.

Foto: Ana Kovač

Tik preden se je vrnil nazaj na Poljsko, kjer zadnja leta živi in ustvarja, pa smo ga gostili tudi mi. Katera so najbolj zmotna mnenja ljudi o hollywoodskih zvezdnikih, kaj sporoča tistim, ki so mu mu v preteklosti metali polena pod noge, kdo je zavisten, ali ga še boli glava od podiranja zidov, kaj ima Will Smith kupnega z južnjaki in kakšne so neobičajne prehranjevalne navade Carle Delevingne. Vse to izveste v tokratnem Trendičveku.