V Mariboru bodo podelili že 24. Večerov Bob leta

Kot so sporočili organizatorji, bodo imeni šarmantne in prve moško-ženske voditeljske dvojice v zgodovini prireditve razkrili šele na dan dogodka, sta se pa povsem vživela v bobovsko vzdušje in skupaj z režiserjem Andrejem Težakom Teškym pilita scenarij.

Tradicionalni večer satire in smeha ter praznik odkrite besede že leta poteka v mariborskem gledališču, zadnja leta sta se kot voditelja izkazala igralca Tadej Toš in Jurij Drevenšek.

"Živimo v času agresivnega populizma, v javnem prostoru je veliko hrupa, neštetih glasov, tudi vulgarnih, lažnivih, ki imajo med drugim tudi to ambicijo, da preglasijo resnico, močno, odločno, iskreno besedo, ki da misliti. Javna uporaba (raz)uma je zaveza, s katero bi se mediji, intelektualci, pa tudi odgovorna politika in drugi udeleženci javne razprave morali zoperstaviti temu valu, ki nas potiska v nižje lege civiliziranosti," je pred prireditvijo povedal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik.

Zmagovalce izjave podalo že 23 Slovencev

Med letošnjimi finalisti so pravnik in diplomat Matjaž Gruden, glasbenik in filozof Boštjan Narat, sociologinja Jana Javornik, nekdanji župan Vitanja Slavko Vetrih, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, sirski begunec v Sloveniji Ahmad Shamieh, dramatičarka Simona Hamer, nogometaš Rok Kronaveter, urednik in pisatelj Andrej Blatnik ter antropolog Dan Podjed.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo že 23 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik in Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode in Ciril Ribičič. Med dobitniki je bilo tudi nekaj povsem običajnih ljudi.

Lani je Boba leta prejel filozof Lev Kreft za izjavo "Danes nismo v položaju, da bi bilo treba varovati predstavnike ljudstva pred ljudstvom, ampak bi bilo treba varovati ljudstvo pred njegovimi predstavniki.".