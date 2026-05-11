Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
13.50

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Mark Laibuta Janez Bratovž Ljubljana restavracija

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 13.50

1 minuta

Znano je, kdo prevzema nekdanjo Restavracijo JB v Plečnikovi palači

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Restavracija JB | Foto Bor Slana

Foto: Bor Slana

Gostinski prostori v zgradbi Zavarovalnice Triglav, iz katerih se je pred kratkim izselila družina Bratovž, so že dobili novo gostinsko ekipo.

Ko je družina Bratovž februarja naznanila, da zapira svojo ljubljansko restavracijo in novo odpira v golf klubu Arboretum, so se nemudoma začela vrstiti ugibanja, kdo bo novi najemnik prostorov v Plečnikovi palači na Miklošičevi v Ljubljani.

Zdaj je ugibanj konec. Kot razkrivajo v Odprti kuhinji, kulinarični prilogi časopisa Delo, se bo v nekdanje prostore Restavracije JB vselil Mark Laibuta z ekipo mladih kuharjev, v kateri so trije, med njimi tudi Laibuta, že delali v kuhinji družine Bratovž.

Datum odprtja restavracije, ki bo po Laibutovi prababici poimenovana Mara, še ni znan, Laibuta je za Odprto kuhinjo povedal, da naj bi do konca meseca uredili dokumentacijo.

Pojasnil je še, da se bo novi jedilnik v določeni meri zgledoval po klasikah Janeza Bratovža, prve kuhalnice Restavracije JB, sicer pa se bodo pustili voditi sestavinam, ki jim jih ponuja ljubljanska tržnica.

Preberite še:

Roberto Monas, Krtina d'Ampezzo
Trendi Legendarni Robi iz Krtine d'Ampezzo: Italijan z eno najbolj priljubljenih gostiln v Sloveniji
Otvoritev restavracije JAZ by Ana Roš v Poreču
Novice Ana Roš Stojan odprla restavracijo na poreški rivi: Ustvariti želimo prostor, kjer ljudje uživajo in se imajo odlično #foto #video
gostilna Danilo
Trendi Legendarna gorenjska gostilna se poslavlja: Zapiramo s ponosom
Mark Laibuta Janez Bratovž Ljubljana restavracija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.