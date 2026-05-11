Znano je, kdo prevzema nekdanjo Restavracijo JB v Plečnikovi palači

Gostinski prostori v zgradbi Zavarovalnice Triglav, iz katerih se je pred kratkim izselila družina Bratovž, so že dobili novo gostinsko ekipo.

Ko je družina Bratovž februarja naznanila, da zapira svojo ljubljansko restavracijo in novo odpira v golf klubu Arboretum, so se nemudoma začela vrstiti ugibanja, kdo bo novi najemnik prostorov v Plečnikovi palači na Miklošičevi v Ljubljani.

Zdaj je ugibanj konec. Kot razkrivajo v Odprti kuhinji, kulinarični prilogi časopisa Delo, se bo v nekdanje prostore Restavracije JB vselil Mark Laibuta z ekipo mladih kuharjev, v kateri so trije, med njimi tudi Laibuta, že delali v kuhinji družine Bratovž.

Datum odprtja restavracije, ki bo po Laibutovi prababici poimenovana Mara, še ni znan, Laibuta je za Odprto kuhinjo povedal, da naj bi do konca meseca uredili dokumentacijo.

Pojasnil je še, da se bo novi jedilnik v določeni meri zgledoval po klasikah Janeza Bratovža, prve kuhalnice Restavracije JB, sicer pa se bodo pustili voditi sestavinam, ki jim jih ponuja ljubljanska tržnica.

