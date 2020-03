Vedno sveža kava … postrežena z nasmehom

Kava spada med tiste razvade, ki se jim večina med nami rada predaja. Ponudba je velika, in če je le najboljše dovolj dobro za vas, ste zagotovo pozorni na pripravo, sestavo in postrežbo. Prisegate na opojno kavo, pripravljeno iz skrbno izbranih kavnih zrn, in bogato peno pravega mleka? Potem morate obiskati katerega izmed 48 kotičkov Fresh Corner na bencinskih servisih MOL v Sloveniji, kjer vas čaka bogat izbor odlične kave in kavnih napitkov.

Najboljša mešanica kavnih zrn, vedno sveže mleta

Naporen delovnik ali nujna poslovna pot ne smeta biti ovira, da si ne bi privoščili skodelice sveže kave. Kratek postanek na bencinskem servisu MOL je dovolj za kraljevsko razvajanje. Z nasmehom vam bodo postregli s temno praženo kavo po originalnem italijanskem receptu. Kavno mešanico so skrbno izbrali s pomočjo izkušenih ljubiteljev kave. Kava intenzivnega okusa in odlične arome vas bo vsakič znova razvajala, in ker prisegajo na najkakovostnejše sestavine, poskrbijo še za pravo mleko in vedno popolno peno.

Da ohrani svojo polno aromo, so zrna kave za vsako pripravljeno skodelico sveže mleta in narejena z ljubeznijo. Za pripravo odlične kave poskrbijo sodelavke in sodelavci v kotičkih Fresh Corner, ki se redno udeležujejo barista izobraževanj za zagotavljanje nepozabnih kavnih užitkov.

Pravo mleko

Ker se ljubitelji kave med seboj razlikujemo, si lahko stranka, če želi, svojo skodelico kave pripravi tudi sama. Ne skrbite, tudi tukaj vam bo avtomat postregel z mleto mešanico iz zrn bogatega okusa in s popolno peno pravega mleka. Mleko v prahu, ki ga ponuja večina avtomatov, je sladkano, bolj kalorično in nima svežine, ki je potrebna za popolno skodelico. V kotičku Fresh Corner boste deležni le najboljšega, tudi ko izberete kavo za s seboj, pripravljeno na vrhunskih samopostrežnih kavnih avtomatih.

Kava v baru ali za s seboj?

Priprava presenetljivo dobre skodelice kave ni nikoli naključna. Seveda je vsebina napitka odvisna od vašega okusa, prav zato je izbor kave in drugih toplih napitkov v Fresh Cornerju zelo velik. Bela, vaniljeva, espresso, mokačino in še bi lahko naštevali. V bogatem naboru zagotovo vsak najde nekaj, kar mu je pisano na kožo, treba je le uživati v vsakem požirku. Na domala vsakem koraku smo omejeni s časom, ta pa pri uživanju popolne skodelice kave ne sme biti ovira, zato jo, kadar nimate časa sesti, v ličnem lončku vzemite s seboj na pot.

Kava, postrežena z nasmehom

In kaj je boljšega kot izvrstna skodelica opojne kave? Ravno prav intenzivna, aromatična, dišeča kava, postrežena z nasmehom. Vse to najdete v kotičkih Fresh Corner bencinskih servisov MOL.