Avtorji:
N. V., STA

26. 4. 2026
Nedelja, 26. 4. 2026, 9.10

V Sloveniji še nikoli ni bilo toliko oljčnikov in tako dobrega olja kot zdaj

oljka, oliva, olive | Foto Matjaž Tavčar

Foto: Matjaž Tavčar

Slovensko oljkarstvo beleži največje število oljčnikov v zgodovini in najvišjo kakovost pridelka, poudarja stroka. Na sredini predstavitvi vodiča Slow Food 2026 v Kopru, v katerega se je uvrstilo 14 slovenskih oljčnih olj, so strokovnjaki izpostavili butično naravnanost domače pridelave, ki v svetu prejema najvišja priznanja.

Strokovni sodelavec Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper Rok Babič je ob dogodku ocenil, da so slovenska olja kljub izzivom v zadnjih sezonah dosegla vrhunec. Kljub rekordnemu številu nasadov, ki se raztezajo na približno 2.600 hektarjih po državi, pa je opozoril na težavne ekonomske razmere pridelovalcev.

Zgolj od oljkarstva je težko preživeti

"Veliko ljudi se ukvarja z oljkarstvom iz romantike in ga opravljajo ob službi kot hobi. Za mlade je panoga težko dostopna, saj so parcele drage in razpršene, stroški pridelave in obiranja pa visoki, zato posameznik danes težko preživi zgolj od oljkarstva," je pojasnil Babič. Povprečen slovenski oljčnik obsega le okoli 100 dreves, je dodal.

Kot rešitev, ki bi bistveno izboljšala pridelavo in kmetom olajšala delo, predlaga državno pomoč pri komasacijah, saj sistem zadružništva v Sloveniji ni zaživel. "Država bi lahko pomagala z inovativnimi finančnimi podporami in olajšanjem dostopa do strnjenih zemljišč. Če mora oljkar s traktorjem narediti 30 kilometrov od enega oljčnika do drugega, to znatno poveča stroške," je opozoril. Zavzema se tudi za birokratsko razbremenitev kmetov.

Zakaj kakovostna slovenska olja ne morejo biti poceni

Slovensko oljkarstvo se po površinah širi, saj se letno posadi od 70 do 100 hektarjev oljk, a pridelek na hektar zaradi podnebnih sprememb in potrebnih prilagoditev tehnologije upada, je navedla predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper Maja Podgornik. Ker gre za tradicionalno pridelavo na terasah, slovenska olja cenovno težko konkurirajo tuji množični proizvodnji.

"Tradicionalna pridelava v Sloveniji zahteva več ročnega dela, zato proizvodni stroški ne bodo nikoli primerljivi s super intenzivnimi nasadi v tujini. Posledično na trgu prihaja do potvorb, saj lahko oboji pridelajo kakovostno olje, vendar eni za deset, drugi pa za zgolj en evro proizvodnega stroška," je razmere na mednarodnem trgu orisala Podgornik.

Kako prepoznati kakovostno olje?

Na vprašanje, kako izbrati kakovostno olje ob poplavi poceni ponudbe na policah, Podgornik svetuje, da kupci vzpostavijo neposreden stik s pridelovalcem, zaupajo zaščiteni označbi porekla in obvezno preverijo datum polnjenja na steklenici. Najboljše je sveže olje, tistemu, ki na polici stoji dve leti, pa vrednost pade. Babič priporoča, da olja ne kupujemo naključno, ampak ga načrtno iščemo pri nagrajenih pridelovalcih. Visoka cena v trgovini pa ni vedno zagotovilo za vrhunsko kakovost v steklenici, dodaja.

Pomen trajnostne pridelave in ohranjanja avtohtonih sort so poudarili tudi na sredini uradni predstavitvi 26. izdaje mednarodnega vodiča ekstra deviških oljčnih olj Slow Food 2026. V vodič se je izmed 32 ocenjenih uvrstilo 14 slovenskih oljčnih olj, s čimer se Slovenija postavlja ob bok najuglednejšim italijanskim proizvajalcem. Deset domačih oljčnih olj devetih različnih oljkarjev je ob tem prejelo tudi prestižno nagrado Grande Olio.

Preberite še:

Miran Adamič, Ronkaldo
Trendi Istro razglasili za regijo z najboljšimi oljčnimi olji: "K temu smo prispevali tudi Slovenci."
Miran Adamič, Ronkaldo
Trendi "Neverjetno veliko ljudi še vedno ne loči dobrega olja od slabega" #intervju
