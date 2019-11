Odlična novica za Slovenijo: dobimo Michelinov vodnik po restavracijah #video

V Slovenijo prihaja gastronomski vodnik Michelin, prva izdaja bo predstavljena marca prihodnje leto. Da so privabili ocenjevalce, so v Slovenski turistični organizaciji (STO) za ta projekt primaknili slab milijon evrov.

Michelinov rdeči vodnik, globalno najbolj prepoznavni kulinarični vodnik, končno prihaja v Slovenijo, prvega bomo dobili marca prihodnje leto, so razkrili na Dnevih slovenskega turizma v Ljubljani. "Na STO nam je v izjemno čast, da je Michelin prepoznal Slovenijo kot vrhunsko destinacijo izjemnega naravnega bogastva, močne trajnostne zaveze, visokokakovostnih surovin in res talentiranih kuharskih mojstrov," je povedala direktorica STO Maja Pak.

Ocenjevalci že leto dni obiskujejo slovenske restavracije

Kot je pojasnil mednarodni direktor prodaje in trženja pri Michelinu Romain Perrier, so ocenjevalci vodnika v Sloveniji že zadnjih 12 mesecev. Več o tem, kako velika je ekipa inšpektorjev, koliko restavracij bodo ocenili in kakšne ocene se obetajo, ni želel izdati. Je pa poudaril, da se je kulinarični potencial Slovenije do danes izjemno povečal.

Michelinov vodnik je za turizem ocenjene države velikega pomena, je dodal sogovornik. "Ne le, da 84 odstotkov popotnikov zaupa priporočilom vodnika Michelin, ampak ima ta ogromen pozitiven vpliv tudi na razvoj kulinarike. Zaradi ocenjevanja kuharski mojstri vedo, kam se uvrščajo, tekmujejo med seboj na pozitiven način, to pa pomembno vpliva na kulinarično sceno v državi," je dejal.

Prav tako je zelo pozitiven vpliv na gospodarstvo in zaposlovanje. Študije kažejo, da vsaka zaposlitev v restavraciji z Michelinovo zvezdico ustvari delovno mesto v drugem sektorju, na primer v kmetijstvu, transportu in turizmu.

Priložnost, da privabimo turiste z debelejšimi denarnicami

Tudi Pakova je prepričana, da je Michelin velika priložnost za razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo, kar je eden od največjih izzivov slovenskega turizma. "Michelin nagovarja najbolj petične gastronomske turiste. Ti so za vrhunska gastronomska doživetja pripravljeni odšteti večje vsote, se zanje odpeljati tudi dlje in na destinaciji podaljšati dobo bivanja. Prav takšne goste si želimo pritegniti v Slovenijo," je spomnila.

"Michelin nagovarja najbolj petične gastronomske turiste," je dejala direktorica STO Maja Pak. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Država bo v projekt vložila slab milijon evrov

STO bo v promocijske in razvojne aktivnosti v sodelovanju z Michelinom v prihodnjih dveh letih vložila po 425 tisoč evrov na leto. Ta sredstva bodo usmerjena v aktivnosti globalne promocije, odnosov z javnostmi, kreiranje uredniških vsebin, objave na digitalnih platformah in družbenih omrežjih, tiskano objavo znamenitega rdečega vodnika, dogodek ob podelitvi nagrad, pripravo trženjskih videovsebin, člankov, intenzivno sodelovanje z novinarji in spletnimi vplivneži ter gostovanja naših kuharskih mojstrov v tujini.

"Verjamem, da bo ta naložba močno povečala prepoznavnost Slovenije kot gastronomske destinacije," je poudarila Pakova.

