Na Hrvaškem so v tem tednu podelili prestižne Michelinove nagrade restavracijam v kategorijah Michelin Selected, Bib Gourmand in Michelinova zvezdica. V tokratnem Michelinovem vodniku Hrvaške posebej izstopa Istra, predvsem Poreč, ki vstopa v novo ligo evropske fine dining gastronomije. Prav restavracija iz Poreča Harry's Piccolo Poreč je namreč letos prejela prvo Michelinovo zvezdico, v Michelinov vodič pa je po le štirih mesecih obratovanja bila uvrščena tudi restavracija Jaz Poreč svetovno znane chefinje Slovenke Ane Roš, ki je ob nedavno razglašenem Michelinovem vodniku Slovenija tudi letos v Hiši Franko obdržala vse tri Michelinove zvezdice .

V zgodovinskem okolju gradu Morosini Grimani v Svetvinčenatu v hrvaški Istri je v sredo potekala podelitev prestižnih Michelinovih nagrad restavracijam, vključenim v Michelinov vodnik Hrvaške za leto 2026. Večer je bil posvečen ljudem, ki gradijo hrvaško gastronomijo za kuhinjskimi vrati, pogosto daleč od oči gostov, a pod budnim očesom anonimnih Michelinovih inšpektorjev.

Z več kot 90 restavracijami v Michelinovi selekciji ima Hrvaška danes izjemno raznoliko gastronomsko ponudbo. Plakete so prejele restavracije v kategorijah Michelin Selected, Bib Gourmand in Michelinova zvezdica.

Michelinovi nagrajenci Hrvaške 2026 Foto: Manca Istinič

Nova zvezdica za restavracijo Harry's Piccolo Poreč

Največja novost letošnje izdaje vodnika je prva zvezdica za Harry's Piccolo Poreč, ki je svojo prvo Michelinovo zvezdico prejela takoj ob vstopu v vodnik. Restavracija je bila odprta marca 2026 v sklopu novega Pical Resorta Valamar Collection, enega najambicioznejših turistično-gastronomskih projektov na Hrvaškem. Strokovnjaki iz gastro sveta poudarjajo, da je priznanje, glede na koncept in ekipo za projektom prišlo pričakovano. Restavracija je namreč bila odprta v sodelovanju z uveljavljenima chefoma Matteom Metulliom in Davidejem De Prajem, katerih Harry’s Piccolo v Trstu že ima dve Michelinovi zvezdici. Zanimivo je, da je ponudba Harry’s Piccolo Poreč prepletena s kulinaričnimi tradicijami Hrvaške, Italije in Slovenije.

"Izjemno smo ponosni, da je Harry's Piccolo Poreč le nekaj mesecev po odprtju osvojil Michelinovo zvezdico. Prinašanje naše kulinarične filozofije v Istro je bil ambiciozen projekt, ki ne bi bil mogoč brez zaupanja in podpore Valamarja od samega začetka. To priznanje pripada celotni ekipi v Poreču, še posebej pa chefu Goranu Hrastovčaku in njegovim sodelavcem, ki so z veliko predanostjo sprejeli našo vizijo in jo uspešno prenesli v vsakodnevno delo restavracije," sta povedala Matteo Metullio in Davide De Pra.

Hrvaška ima 14 restavracij z Michelinovimi zvezdicami

Tako ima Hrvaška zdaj skupno 14 zvezdičnih restavracij. Agli Amici Rovinj je obdržala dve zvezdici, medtem ko ima 13 restavracij po eno zvezdico. Poleg zgoraj omenjene restavracije Harry's Piccolo Poreč imajo po eno zvezdico restavracija Monte iz Rovinja, Noel iz Zagreba, Pelegrini iz Šibenika, 360 iz Dubrovnika, Boškinac s Paga, LD Restaurant s Korčule, Alfred Keller z Malega Lošinja, Nebo iz Reke, Korak s Plešivice, Dubravkin put iz Zagreba, Cap Aureo iz Rovinja ter Krug iz Splita.

Poleg 14 zvezdičnih še 84 restavracij, ki jih priporoča Michelin in 14 restavracij Bib Gourmand

V hrvaški izbor za leto 2026 je bilo skupno uvrščenih 112 restavracij, vključno z 84 restavracijami, ki jih priporoča Michelin, in 14 restavracijami Bib Gourmand.

Bib Gourmand se podeljuje lokalom, ki ponujajo kakovostno hrano po dostopnih cenah. Na letošnjem seznamu so Bistro Loora iz Đakova, Lulu Fusion Bistro iz Osijeka in Nuré iz Zagreba.

Ana Roš Michelina osvojila tudi preko slovenskih meja



Med restavracijami, ki jih priporoča Michelin, pa je tudi restavracija Jaz Poreč svetovno znane chefinje Ane Roš. Nahaja se v nekdanjem hotelu Jadran Heritage na poreški obali, restavracija pa se je na Michelinov vodič uvrstila



"Veseli me, da je Michelinov vodnik prepoznal JAZ by Ana Roš tako hitro po odprtju. JAZ je nastal iz želje, da vrhunsko hrano približamo ljudem skozi živahen in sproščen koncept, brez kompromisov, ko gre za kakovost. Istra je del mojega kulinaričnega sveta že od samih začetkov in zato ima to priznanje poseben pomen," je ob novo prisluženem uspehu dejala Ana Roš.



Ekipa JAZ by Ana Roš Poreč Foto: Manca Istinič Med restavracijami, ki jih priporoča Michelin, pa je tudi restavracija Jaz Poreč svetovno znane chefinje Ane Roš. Nahaja se v nekdanjem hotelu Jadran Heritage na poreški obali, restavracija pa se je na Michelinov vodič uvrstila le po štirih mesecih od odprtja . Kulinarični koncept restavracije ene najbolj cenjenih kuharic na svetu temelji na sezonskosti, lokalnih sestavinah in bolj sproščenem pristopu k vrhunski gurmanski izkušnji."Veseli me, da je Michelinov vodnik prepoznal JAZ by Ana Roš tako hitro po odprtju. JAZ je nastal iz želje, da vrhunsko hrano približamo ljudem skozi živahen in sproščen koncept, brez kompromisov, ko gre za kakovost. Istra je del mojega kulinaričnega sveta že od samih začetkov in zato ima to priznanje poseben pomen," je ob novo prisluženem uspehu dejala

Michelinovo priporočilo je v Poreču ohranila tudi restavracija Spinnaker. Tako Harry's Piccolo Poreč, JAZ by Ana Roš Poreč in Spinnaker so restavracije hrvaške hotelske verige Valamar. Gre za tri različne gurmanske koncepte, ki si delijo enako zavezanost kakovosti, odličnosti in ustvarjanju pristnih doživetij za goste.

"Posebej smo veseli, da je Michelinov vodnik prepoznal tri restavracije, ki jih letos razvijamo v Poreču. Michelinova zvezdica za Harry's Piccolo Poreč ter priporočili za Spinnaker in JAZ by Ana Roš so veliko priznanje vsem ekipam, ki si vsak dan prizadevajo za ustvarjanje vrhunskih doživetij za goste. Ta nagrada potrjuje pomen nenehnega vlaganja v gurmansko ponudbo in sodelovanja z vrhunskimi imeni domače in mednarodne kulinarične scene. Ponosni smo, da skupaj ustvarjamo vsebine, ki še dodatno bogatijo turistično ponudbo in bivalno izkušnjo naših gostov," je dejal direktor sektorja prehrane in pijače pri Valamaru Dario Kinkela.

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Podeljene tudi posebne Michelinove nagrade

Podeljene so bile tudi posebne Michelinove nagrade. Nagrado za mladega kuharja leta je prejel Marin Pleše iz restavracije Vila Rova v Malinski, nagrado za kakovost storitve pa restavracija Monte v Rovinju.

Za someljeja leta je bil imenovan Branimir Vukšić iz restavracije Pelegrini v Šibeniku, restavraciji Nuré iz Zagreba pa je Michelin podelil nagrado za otvoritev leta.