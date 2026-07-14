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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
14. 7. 2026,
4.01

Osveženo pred

14 ur, 22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
solata zdrav recept zdrav recept breskve poletje

Torek, 14. 7. 2026, 4.01

14 ur, 22 minut

Recept za sočno poletno solato: kombinacija sladkega in slanega, ki vas bo navdušila

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Solata | Foto Instagram

Foto: Instagram

Ko temperature narastejo, na mize pridejo lahke, osvežilne in barvite jedi, ki nasitijo, a nas ne obtežijo. Poletje je tudi idealen čas za kombiniranje sladkih in slanih okusov, saj se sezonsko sadje odlično ujame s sirom, svežo zelenjavo in aromatičnimi zelišči. Ena takšnih jedi je tudi ta preprosta poletna solata, v kateri se sočne breskve odlično dopolnjujejo s kremastim avokadom, slano feto in hrustljavo kumaro. Berite naprej, če želite izvedeti recept.

Sestavine:

Za solato:

  • 2 breskvi
  • 1 kumara
  • 100 gramov češnjevih paradižnikov
  • 1 avokado
  • 2 mladi čebuli
  • 2 žlici sveže bazilike
  • 100 gramov fete

Za preliv:

  • sok 1 limete
  • 2 žlici olivnega olja
  • sol
  • sveže mlet črni poper
@kizactivelife peach and cucumber salad 🍑🥒✨ - Ingredients: 2 peaches, diced 1 cucumber, diced 1/2 a punnet (about 100g) cherry tomatoes, diced 1 avocado, diced 2 spring onions, finely chopped Basil, finely chopped 100g feta, crumbled Dressing: Juice of 1 lime Drizzle of olive oil Salt/pepper Add everything into a salad bowl. Mix, serve and enjoy! #saladrecipe #saladsoftiktok #saladlover #summersalad #healthysaladrecipes #easysalad #saladinspo #salads ♬ original sound - Kirrily

Postopek:

Breskvi, kumaro in avokado narežite na manjše kocke. 

Češnjeve paradižnike prerežite na polovice ali četrtine, mlado čebulo in baziliko pa drobno sesekljajte.

V večji skledi združite vse pripravljene sestavine in dodajte nadrobljeno feto.

V manjši skodelici zmešajte sok limete, olivno olje, sol in poper. 

Preliv prelijte čez solato ter vse skupaj nežno premešajte, da se okusi povežejo.

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