Torek, 14. 7. 2026, 4.01
14 ur, 22 minut
Recept za sočno poletno solato: kombinacija sladkega in slanega, ki vas bo navdušila
Ko temperature narastejo, na mize pridejo lahke, osvežilne in barvite jedi, ki nasitijo, a nas ne obtežijo. Poletje je tudi idealen čas za kombiniranje sladkih in slanih okusov, saj se sezonsko sadje odlično ujame s sirom, svežo zelenjavo in aromatičnimi zelišči. Ena takšnih jedi je tudi ta preprosta poletna solata, v kateri se sočne breskve odlično dopolnjujejo s kremastim avokadom, slano feto in hrustljavo kumaro. Berite naprej, če želite izvedeti recept.
Sestavine:
Za solato:
- 2 breskvi
- 1 kumara
- 100 gramov češnjevih paradižnikov
- 1 avokado
- 2 mladi čebuli
- 2 žlici sveže bazilike
- 100 gramov fete
Za preliv:
- sok 1 limete
- 2 žlici olivnega olja
- sol
- sveže mlet črni poper
@kizactivelife peach and cucumber salad 🍑🥒✨ - Ingredients: 2 peaches, diced 1 cucumber, diced 1/2 a punnet (about 100g) cherry tomatoes, diced 1 avocado, diced 2 spring onions, finely chopped Basil, finely chopped 100g feta, crumbled Dressing: Juice of 1 lime Drizzle of olive oil Salt/pepper Add everything into a salad bowl. Mix, serve and enjoy! #saladrecipe #saladsoftiktok #saladlover #summersalad #healthysaladrecipes #easysalad #saladinspo #salads ♬ original sound - Kirrily
Postopek:
Breskvi, kumaro in avokado narežite na manjše kocke.
Češnjeve paradižnike prerežite na polovice ali četrtine, mlado čebulo in baziliko pa drobno sesekljajte.
V večji skledi združite vse pripravljene sestavine in dodajte nadrobljeno feto.
V manjši skodelici zmešajte sok limete, olivno olje, sol in poper.
Preliv prelijte čez solato ter vse skupaj nežno premešajte, da se okusi povežejo.
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