Recept za sočno poletno solato: kombinacija sladkega in slanega, ki vas bo navdušila

Ko temperature narastejo, na mize pridejo lahke, osvežilne in barvite jedi, ki nasitijo, a nas ne obtežijo. Poletje je tudi idealen čas za kombiniranje sladkih in slanih okusov, saj se sezonsko sadje odlično ujame s sirom, svežo zelenjavo in aromatičnimi zelišči. Ena takšnih jedi je tudi ta preprosta poletna solata, v kateri se sočne breskve odlično dopolnjujejo s kremastim avokadom, slano feto in hrustljavo kumaro. Berite naprej, če želite izvedeti recept.