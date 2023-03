Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

2 jajci,

7 žlic moke,

4 dl mleka,

ščepec soli,

1 nariban krompir,

2 stroka česna,

majaron.

Postopek

Iz jajc, moke in mleka zmešajte maso, ki je nekoliko gostejša kot tista za palačinke. Vanjo naribajte krompir, primešajte nasekljan česen, majaron in sol. Maso zlijte na vroče olje in jo specite kot veliko palačinko. Postrezite ob veliki skledi solate, v tem času je najboljši regrat.